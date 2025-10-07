Laura Muñoz, nominada en la Gala 3 de 'OT 2025': sin apoyo del jurado, profesores ni compañeros

La Gala 3 de 'OT 2025' dejó a Laura Muñoz en una posición complicada tras ser nominada por el jurado. Ni los profesores (que salvaron a Tinho) ni sus compañeros de Academia (que optaron por apoyar a Max) le ofrecieron su respaldo, dejándola directamente en la cuerda floja junto a Carlos, también nominado pero con un apoyo más tibio. Una gala llena de tensión, emociones y decisiones difíciles que marcaron un antes y un después en el concurso musical más seguido del momento.

Así se vivió la Gala 3 de ‘OT 2025’

Chenoadictó sentencia justo antes de conocer las nominaciones y el concursante favorito de la semana, asegurando que esta tercera ha sido "la mejor gala hasta el momento". La noche empezó de forma explosiva bajo el ritmo de 'Será porque te amo' de Ricchi e Poveri con las voces de Claudia Arenas, Lucía Casani, Cristina, Judit, Max, Téyou, Guillo, Crespo, Olivia, Guille, Carlos, Salma, Tinho, Laura Muñoz y María Cruz. Acto seguido llegó el turno de los nominados en la noche de ayer, Salma de Diego y Max, que se jugaron su continuidad con dos grandes actuaciones, que pusieron en un brete a los espectadores de 'Operación Triunfo'.

Finalmente, la audiencia del certamen musical de Gestmusic y Amazon Prime Videocondenó a Salma de Diego, diciendo adiós al concurso entre lágrimas, tras lograr solo un 42% de los votos. Max fue la otra cara de la moneda, bendecido por los telespectadores de 'OT 2025' con el 58% de los votos, aunque las dudas generadas durante la semana provocó que los jueces le nominaran una semana más junto a Tinho, Carlos y Laura Muñoz.

Es aquí cuando Laura Muñoz se convirtió en otra de las grandes perdedoras de la noche, ya que no solo se sitúa en la cuerda floja, con un pie fuera de la Academia de la 'OT'. La concursante navarra de 20 años se jugará su puesto en 'OT' en la gala 4 contra Carlos, ya que el claustro del certamen salvaron a Tinho y los compañeros apoyaron a Max. Carlos sí recibió votos, tres en concreto, mientras que Laura se marchó de la gala sin el apoyo del jurado, profesores ni compañeros.

Lucía brilla como concursante de la semana

La valenciana sí que recibió el apoyo del público y el espaldarazo financiero por parte de ING, ya que Lucía obtuvo en su cuenta personal 3.000 € procedentes del patrocinio del banco en el concurso de Prime Video tras ser elegida por los espectadores como la concursante de la semana, siendo la tercera diferente en tres semanas de concurso y cruzando la primera de todas la pasarela en esta nueva gala de 'OT'.