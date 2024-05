Lidia Torrent regresa a 'First Dates'

El programa de citas televisivas de Mediaset, 'First Dates', se prepara para dar un giro veraniego con su próxima entrega, 'First Dates Hotel'. Tras la experiencia del 'First Dates Crucero', que tuvo lugar en alta mar, ahora el programa trasladará su romanticismo a un hotel en la costa mediterránea. Bajo la conducción de Carlos Sobera, los solteros tendrán la oportunidad de vivir encuentros a ciegas en un entorno idílico, y este nuevo capítulo contará con una combinación de caras familiares y nuevas incorporaciones.

Una de las noticias más emocionantes para los seguidores del programa es el regreso de Lidia Torrent, quien fue una camarera emblemática del programa durante siete años. Después de su ausencia debido a su baja de maternidad en noviembre de 2022, Lidia no había vuelto a participar en el programa, siendo reemplazada temporalmente por su madre, Elsa Anka, y posteriormente por Laura Boado. Sin embargo, el clamor de los fans ha sido escuchado, y Lidia volverá a acompañar a los huéspedes en sus citas veraniegas.

Pero Lidia no estará sola en esta nueva aventura. Se unirá a un elenco renovado de trabajadores del hotel, que incluirá a Keko, Arianna Aragón (actriz e hijastra de Carlos Sobera), la cantante Rolita y el actor Adrián Pedraja. Este refrescamiento del equipo busca añadir un nuevo dinamismo y diversidad al programa, manteniendo su esencia pero con un toque renovado.

A pesar de su ausencia en la televisión durante casi dos años, Lidia Torrent no ha estado inactiva. La presentadora e influencer ha mantenido una presencia destacada en el mundo de las marcas y las revistas, ocupando portadas y participando en eventos importantes. Sin embargo, será este verano cuando la audiencia tenga la oportunidad de volver a verla en su papel característico en la pantalla.