Elsa Anka, sobre su salida de 'First Dates': "Hubo preferencia por un relevo más joven"

La presentadora catalana Elsa Anka estuvo sustituyendo en 2022 a su hija Lidia Torrent en el programa 'First Dates' durante los meses de baja por embarazo de su primogénita. No obstante, Lidia Torrent prefirió no volver como "camarera" al dating show de Cuatro porque quería emprender nuevos proyectos profesionales.

Es ahí cuando Elsa Anka vio alguna oportunidad de continuar en el espacio de access prime time. Sin embargo, el programa de Carlos Sobera prefirió contratar en su lugar a la joven Laura Boado , conocida por la audiencia tras su paso por 'La Isla de las Tentaciones'.

Esta misma mañana, la conductora barcelonesa ha hablado en relación a esa experiencia laboral en el programa 'Espejo Público': "El teléfono no me suena", le ha confesa Anka a Susanna Griso.

Aseguró la catalana en dicha entrevista que sí ha sentido que ha habido proyectos en los que no daba el perfil por ser "demasiado mayor": "Verbalizarlo no, pero sí que lo he sentido. De los últimos trabajos.. ahí una persona que es muchísimo más joven ahora", expresó en alusión velada a 'Firts Dates' y su apuesta por Patricia Boado.

Asimismo, también respondió Elsa Anka qué supone sustituir profesionalmente a tu hija: "Por un lado es muy bonito: ojalá todas las madres pudiéramos hacer esto, cubrir a nuestras hijas durante la maternidad. Y hubiera podido seguir ella, o hubiera podido seguir yo, pero como ya digo, hubo preferencia por un relevo más joven", abundó esta.