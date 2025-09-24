César Vallejo confía en el potencia de cara a Eurovisión: "España esta preparada para ganar"

El Benidorm Fest 2026ha cerrado este miércoles 24 de septiembre el plazo de candidaturas con un cambio clave en su estructura: la llegada de César Vallejo como nuevo jefe de delegación española en Eurovisión. El comunicador, que ya ejercía como codirector del festival, asume ahora la doble dirección con la intención de reforzar la marca musical creada por RTVE. En declaraciones al pódcast 'Revelación o Timo', confesó: "He aceptado la dirección del Benidorm Fest, pero también un gran reto: ser el jefe de la delegación española en Eurovisión". Su visión pasa por consolidar la diversidad estilística del certamen, dar continuidad a los artistas más allá de febrero y garantizar un espectáculo de alto nivel con fichajes como Sergio Jaén en la dirección artística y Borja Rueda en la coreografía.

Confianza plena en el Benidorm Fest

De cara al futuro inmediato, Vallejo se mostró optimista: "España tiene potencial para hacerlo, y lo pienso de verdad. Estamos preparados para ganar". Aunque reconoce que el objetivo más cercano es “quedar bien”, recalca la importancia de equilibrar popularidad y talento en las candidaturas, trabajando con autores reconocidos y dando espacio a nuevos talentos. En cuanto a la incertidumbre generada por la posición de RTVE sobre Israel, el directivo asegura que el trabajo continúa sin cambios: "Independientemente de lo que pase, el show estará cerrado y el Benidorm Fest será espectacular". Además, tendió la mano a prensa y seguidores al subrayar: "La prensa, el fandom y nosotros formamos un ecosistema que puede crear el clima necesario para que España gane Eurovisión", espetó la nueva cabeza detrás del certamen nacional de la canción.