Macarena Olona revoluciona el plató de 'En boca de todos': "Anormal"

Macarena Olona ha vuelto a ser noticia en un plató de televisión, otra vez en el magacín matinal de Cuatro, 'En boca de todos'. La exdiputada de Vox ha subido el tono del debate en más de una ocasión, primero con el maestro de ceremonias del programa, Nacho Abad, que le ha pedido silencio en más de una ocasión. También con Ramón Espinar, a quien ha llamado "anormal" durante otra discusión durante el trascurso del espacio televisivo.

Bronca en directo por Sarah Santaolalla

La participación de Macarena Olona en el programa 'En boca de todos' ha generado frecuentes enfrentamientos con la activista Sarah Santaolalla, lo que ha obligado al presentador Nacho Abad a intervenir en más de una ocasión. En la última emisión, Olona protagonizó un acalorado debate con la periodista Marta Jaénes sobre Jésica, la exnovia de José Luis Ábalos. Sin embargo, en un momento inesperado, la exdiputada miró directamente a cámara para lamentar la ausencia de Santaolalla, lo que provocó una inmediata reacción de Abad. Molesto por la insistencia de Olona en mencionar a su compañera cuando no estaba presente, el presentador dejó claro que no toleraría ese tipo de comentarios en el programa. Pese al llamado de atención, Olona insistió en que su intención no era "cancelarla", pero Abad zanjó la discusión con firmeza, reiterando que no se hablaría de personas ausentes.

Sin embargo, el punto más álgido ha llegado con Ramón Espinar, antiguo miembro de Unidas Podemos y colaborador del programa. Espinar le preguntaba que diferencias con respecto inmigración había entre Bastión Frontal, grupo de extrema derecha con la propia Macarena. La discusión seguía entre ambos, hasta que Macarena Olona ha calificado de "anormal" a Espinar en uno de sus alegatos, revolucionando de nuevo el plató de Mediaset.