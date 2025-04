Marc Giró y RTVE llegan finalmente a un acuerdo para renovar 'Late Xou'

RTVE ha renovado por otra temporada más a 'Late Xou' con Marc Giró como maestro de ceremonias de este programa de entrevistas que ocupaba el prime time de los martes en La 1 de Radio y Televisión Española. El propio presentador ha aparecido en el video promocional de 'La familia de la tele', la gran apuesta de la cadena pública con las estrellas de 'Sálvame' como nuevas estrellas vespertinas de RTVE. Es más el propio presidente de la corporación pública, José Pablo López, confirmó en sus redes sociales que Marc Giró y su 'Late Xou' seguirá en la parrilla de contenidos de la televisión de todos los españoles, como espetaban hace días tanto el Confidencial Digital como VerTele.

'Late Xou' no se emitía este martes 22 de abril y despertaba la incógnita sobre su futuro, aumentando los rumores de salida del ente público, aunque finalmente han llegado a un acuerdo para que continúe en La 1 de RTVE. Es cierto que ha sido el eslabón más débil de la cadena cuando ha coincidido con otros eventos de mayor magnitud que también posee los derechos la televisión pública como ha sido la Copa de su Majestad el Rey, la segunda competición más importante del balompié nacional.

Buenos datos de audiencia

Aprovechando la presentación del nuevo programa 'That’s my jam', RTVE ha despejado las dudas sobre el paradero del Late Xou con Marc Giró. Tras confirmar que el nuevo concurso ocupará el mismo hueco en la parrilla de los martes por la noche, fuentes de la cadena aseguraron que 'Late Xou' finalizó su temporada el pasado 15 de abril con la emisión protagonizada por Vanesa Martín, Omar Ayuso y Martin Urrutia. Aunque no hubo un anuncio oficial sobre el cierre de temporada ni sobre su renovación, RTVE ha tratado de normalizar la situación, tranquilizando a los seguidores del formato. 'That’s my jam' contará con ocho entregas, por lo que estará en emisión hasta el 17 de junio. Esto deja en el aire el posible regreso del 'Late Xou' en otra franja horaria o, quizá, en otoño como parte de la programación 2025-2026. Pese a las dudas iniciales sobre su salto de La 2 a La 1, el programa ha tenido una recepción positiva, con audiencias destacables en su estreno y una presencia consolidada en torno al 9-10% de cuota. Además, Marc Giró se ha posicionado como uno de los rostros más reconocibles y valiosos de la cadena pública.