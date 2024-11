Pitingo, el gran ausente de "MasterChef"

Ayer se vivió en la cocina de "MasterChef" una de las noches más complicadas para los aspirantes de la novena edición de la versión "Celebrity" del certamen culinario. Todos los problemas se centraron en una primera prueba caótica, en la que una cinta trasportadora sembró pánico e incertidumbre entre todos los participantes, salvo tres, Pocholo Martínez-Bordiú, Marina Rivers (ambos con buenos platos de cocina en comparación con sus compañeros) y Pitingo, este último ausente en la primera prueba de la gala número nueve del programa, aunque sí estuvo presente en el reto de exterior y la parte final del capítulo que se emitió anoche. El motivo de la ausencia del cantante en la peor prueba de la edición, la reveló el jurado.

Unas migrañas lo dejaron en fuera de juego

Cuando empezó el programa y los concursantes se adentraron en la cocina principal de "MasterChef", hubo una gran ausencia, que fue bastante palpable tanto para la audiencia como para el resto de aspirantes. Pitingo se tuvo que ausentar por problemas médicos en la primera prueba, y fue anunciado de la siguiente manera por uno de los integrantes del trío de jueces del certamen culinario de RTVE, Jordi Cruz. "Antes de comentar la disposición de las cocinas queremos deciros que Pitingo está malito; esperamos que se recupere pronto. Aquí le esperamos", explicaba el cocinero catalán. "Le mandamos un abrazo fuerte a Pitingo", espetó finalmente el chef de Manresa.

Tras el final de la primera prueba, los aspirantes visitaban Guipúzcoa, para realizar el reto de exteriores en el Lur Garden, una de las mayores colecciones botánicas del planeta. En una prueba complicada, en la que los concursantes divididos por equipos tenían que replicar un menú de Martín Berasategui en 180 minutos, apareció Pitingo, recuperado de sus problemas de migraña, para participar junto al equipo rojo formado por Inés, Marina y Francis, equipo que resultaría vencedor de la prueba, provocando que el cantante permanezca una semana más en el concurso de RTVE. "Nos alegra mucho verte, Pitingo. ¿Cómo te encuentras?", le preguntó Samantha Vallejo-Nágera. "Ya estoy recuperado", respondió el cantante. "¿Qué fue lo que te ocurrió?", insistió la jueza. "Migraña áurea", explicó Pitingo, mientras Cristina Cifuentes lo corregía diciendo "Migraña con aura" al notar que su compañero no lo pronunciaba bien. Inés Hernand intervino para aclarar: "Vamos, que le dolía la cabeza". El artista continuó explicando: "Pero ya estoy bien. Estaba completamente incapacitado; no podía abrir los ojos ni dormir, sentía como si me fueran a estallar las sienes", puntualizó Pitingo las consecuencias de su migraña.