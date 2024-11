Marina Rivers revela en 'MasterChef' su peor momento como famosa: "Me han pegado y escupido..."

'MasterChef' siempre deja alguna anécdota curiosa de sus concursantes y la última entrega, la novena, de esta edición Celebrity no iba a ser menos. La influencer Marina Rivers ha sorprendido a la audiencia del programa de cocina de RTVE al compartir algunos de los momentos más duros que ha vivido debido a su fama. En una conversación con el actor Francis Lorenzo y sus compañeros del equipo rojo, la joven ha confesado los desafíos y el impacto que la popularidad ha tenido en su vida personal y familiar.

La confesión de Marina Rivers ha comenzado cuando Inés Hernand, también concursante de esta novena edición, ha comenzado a tararear "La fama", el tema de Rosalía y The Weeknd, lo que ha llevado a Francis Lorenzo a preguntar cómo manejaban sus compañeras la vida bajo el ojo público. Rivers, quien a menudo comparte detalles de su vida en redes sociales, ha aprovechado la oportunidad para hablar sobre la parte más oscura de ser un rostro conocido. "He tenido muy buena suerte porque mucha gente me ha dado cosas superbonitas", ha comenzado la influencer. Marina ha compartido un recuerdo especial: cuando su relación con una persona transgénero ayudó a visibilizar la diversidad en el amor. "Muchos niños trans me decían que, gracias a mi historia, se sentían más seguros de hablarlo en casa", ha contado emocionada. Sin embargo, aunque ha tenido experiencias positivas, la fama también le ha traído problemas significativos.

A continuación, la colaboradora de 'TardeAR' ha confesado haber sufrido múltiples agresiones físicas y verbales. "También me han tirado del moño, me han escupido, me han pegado...", ha comentado, explicando que estos episodios fueron solo una pequeña parte de los peores momentos que ha vivido. La influencer ha descrito cómo, durante su etapa universitaria, le dejaron mensajes amenazantes en su coche e incluso rayaron el vehículo. Además, ha revelado que su familia también fue víctima del odio dirigido hacia ella. "Han llegado a amenazar a mi familia, incluso de matarla", ha confesado, señalando cómo la violencia y el acoso también afectaron a sus seres queridos.

Este impactante testimonio ha dejado a sus compañeros asombrados, especialmente a Inés Hernand, quien ha expresado su desconcierto ante la crueldad de algunas personas en redes sociales. Inés ha compartido también que ella ha sido víctima de agresiones digitales y recibe imágenes explícitas no solicitadas, algo que consideró "una barbaridad". El testimonio de Marina es sin duda un recordatorio de la compleja realidad que muchos rostros públicos enfrentan diariamente. Aunque las redes sociales ofrecen una plataforma para la expresión y conexión, también pueden ser un arma de doble filo, exponiendo a las personas a acoso, amenazas y ataques personales.