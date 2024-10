Hiba Abouk recuerda en 'MasterChef Celebrity' su peor momento económico: "No tenía para comer..."

La última gala de 'MasterChef Celebrity 9', emitida este último lunes de octubre en TVE, la actriz Hiba Aboukse hasincerado sobre un episodio desconocido de su pasado, conmoviendo tanto a los espectadores como a sus compañeros. La confesión ha surgido durante la primera prueba de la noche, en la que los participantes debían robar ingredientes de las cestas de otros, generando una atmósfera de rivalidad amistosa que ha derivado en tensiones entre algunos de ellos. Fue en este contexto donde la expareja de Achraf Hakimi ha revelado que, en una ocasión de su vida, se vio obligada a robar en un supermercado por pura necesidad debido a una situación económica precaria: "No he robado nunca. Bueno, la única vez fue por necesidad, porque no tenía para comer".

La actriz ha explicado que atravesaba una etapa complicada en la que no tenía los recursos suficientes ni siquiera para comprar un simple sándwich. Con una franqueza inusual, Hiba ha relatado cómo, desesperada y sin otra opción, tomó un sándwich de un supermercado y lo consumió en el lugar. "Si me pillan, lo tendré que pagar, y si no, salgo como si nada hubiera pasado", ha comentado ante las cámaras del talent de cocina de RTVE. Este relato, hasta ahora desconocido para el público, ha ofrecido una visión de la adversidad que Hiba enfrentó en su juventud antes de alcanzar la fama en el mundo de la actuación. La revelación ha resonado entre sus compañeros y ha dejado un silencio notable en el plató. Aunque ahora la actriz goza de éxito y reconocimiento, sus palabras recordaron a la audiencia los sacrificios y dificultades que muchos artistas afrontan en sus inicios. La confesión ha mostrado una faceta de vulnerabilidad que el público de 'MasterChef Celebrity' no esperaba, destacando la importancia de la empatía y la comprensión ante situaciones difíciles que, como ha dicho la actriz, pueden "obligar a las personas a tomar decisiones extremas".

Por otro lado, la octava gala del programa ha sido notable no solo por la confesión de Abouk, sino también por la inesperada decisión de los jueces de expulsar a dos concursantes en lugar de uno. Durante la prueba de eliminación, los participantes Pitingo, José Lamuño y Raúl Gómez han enfrentado el desafío de demostrar su talento culinario frente a los estrictos criterios de los jueces Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera. Sin embargo, al final de la noche, José Lamuño y Raúl Gómez han tenido que abandonar la competencia, un desenlace que ha causado sorpresa y emotividad entre los concursantes. Lamuño, quien recientemente había sido repescado, ha enfrentado su segunda eliminación, lo que hizo aún más amarga su salida. Por otro lado, la partida de Raúl Gómez ha dejado a sus compañeros visiblemente afectados; incluso el chef Jordi Cruz se ha mostrado conmovido al despedir al humorista. Esta doble expulsión no solo ha marcado un nuevo paso en la historia del programa, sino que también ha elevado la tensión de la competición, dejando claro que cada participante debe superar sus límites para permanecer en el show de La 1.