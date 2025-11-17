Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz, invitados de lujo esta noche en 'El Hormiguero'

La tercera semana de noviembre arranca con energía en 'El Hormiguero' gracias a la presencia de Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz, protagonistas en el plató de Atresmedia hoy lunes. Ambos acudirán para presentar 'Cazadores de Imágenes', el nuevo formato que laSexta emitirá cada martes en prime time. En este proyecto, Mantuliz viajará acompañado de rostros conocidos para documentar y fotografiar especies animales en sus entornos naturales, mientras Vaquerizo ofrecerá su particular visión del programa y su experiencia en el rodaje.

Gotzon Mantuliz, conocido por su faceta de influencer, modelo y amante de la aventura, se dio a conocer tras su paso por 'El Conquistador del Fin del Mundo' y más tarde como profesor de Forma Física y Vida Sana en 'Operación Triunfo 2018'. Desde entonces ha construido una comunidad enorme en redes sociales, donde muestra su pasión por los viajes, la naturaleza y la fotografía, acumulando más de 710.000 seguidores en Instagram y superando los 190.000 en TikTok. Su autenticidad y su estilo visual han hecho que la lista Forbes lo destacara recientemente como uno de los creadores de contenido más influyentes del país. Su perfil televisivo también ha crecido: participó y ganó 'El Desafío' en Antena 3, imponiéndose a concursantes como El Cordobés, Feliciano López o Victoria de Marichalar. Ahora se embarca en una nueva experiencia con 'Cazadores de imágenes', un formato de laSexta en el que viajará por enclaves naturales espectaculares acompañado de diferentes rostros conocidos para capturar fotografías únicas. El programa, compuesto por seis entregas, lo llevará desde islas remotas de Maldivas en busca del tiburón tigre hasta Brasil para seguir el rastro de la anaconda.

Mario Vaquerizo se ha consolidado como una de las figuras más singulares del panorama mediático español, combinando música, humor y televisión con una naturalidad poco frecuente. Alcanzó la popularidad con el reality 'Alaska y Mario', donde mostró su vida cotidiana junto a Alaska, con quien está casado desde 1999. Su presencia se ha extendido por numerosos formatos, desde 'El Hormiguero' hasta 'Yu: No te pierdas nada', además de prestar su voz en películas como 'Hotel Transylvania'. Vocalista de Nancys Rubias, ha desarrollado una carrera artística marcada por su personalidad extravagante y un estilo propio que lo mantiene siempre en el foco público. También ha trabajado como representante, colaborador de prensa y autor, alternando estos roles con apariciones televisivas y musicales que refuerzan su papel como icono pop contemporáneo.

Invitados de la semana en 'El Hormiguero'

Mañana martes será el turno de Álvaro Morte, que visitará el programa para profundizar en 'Anatomía de un instante', la miniserie que Movistar Plus+estrenará el 20 de noviembre. En esta producción, dirigida por Alberto Rodríguez y basada en el libro de Javier Cercas, el actor se mete en la piel de Adolfo Suárez en un relato que revisita uno de los episodios clave de la transición democrática. El miércoles llegará cargado de humor y frescura con la visita de Los Morancos, habituales del programa y garantía de diversión. El dúo cómico presentará 'Bis a Bis', la obra con la que regresan a Madrid y que podrá verse en el Teatro Capitol hasta el 30 de noviembre. Además de hablar de la gira, compartirán detalles del nuevo espectáculo que están preparando, adelantando anécdotas y sorpresas para sus seguidores. La semana cerrará el jueves con la presencia de Marta Sánchez, que se sentará junto a Pablo Motos para celebrar sus 40 años de trayectoria musical. La artista presentará su disco conmemorativo '40 años 1985–2025', un álbum que reúne grandes éxitos, colaboraciones especiales y canciones inéditas, disponible a partir del 21 de noviembre.