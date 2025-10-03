'MasterChef Celebrity 10' olvidará la tensión con una partida de bolos y la visita de Santiago Segura y Paz Vega

Después de vivir uno de los momentos más tensos con el intento de abandono de Alejo Sauras y las rencillas entre la Mala Rodríguez y Torito, la sexta gala de 'MasterChef Celebrity 10' rebajará las tiranteces entre los concursantes con una entrega en la que el jurado ha preparado varios juegos, desde un tragabolas muy particular hasta una partida de bolos.

Tal y como ha adelantado RTVE en una nota de prensa, el primer objetivo será obtener el mayor número de alimentos para elaborar un plato libre y para ello jugarán al tragabolas. Por parejas, deberán coger el mayor número de globos y cada color representará una familia de ingredientes.

El reto será elaborar un plato dulce o salado con el botín conseguido. Además, el jurado invitará al duelista de 'MasterChef Celebrity 5' y al finalista de 'MasterChef Celebrity 4', Florentino Fernández y Boris Izaguirre. Los mejores de esta prueba volverán a enfrentarse en un último cocinado en el que lucharán por el pin de la inmunidad contra Gabriela, ganadora de 'MasterChef 12+1'.

Después, se sumarán a la jornada de solidaridad, deporte y gastronomía del 30º aniversario de Acción contra el Hambre en las instalaciones deportivas de la Universidad Complutense de Madrid, donde tendrá lugar la repesca. Los chefs Iván Morales y Álvaro Castellanos diseñarán los dos menús que se ofrecerán tipo buffet y degustarán 200 participantes de este Gran Festival Deportivo.

Los exaspirantes prepararán un buffet de tapas y el periodista deportivo Juanma Castaño, ganador de 'MasterChef Celebrity 6' y colaborador de Acción contra el Hambre, será el embajador de este evento. Junto a él participarán el presentador Raúl Gómez, aspirante en 'MasterChef Celebrity 9', la periodista deportiva Paloma del Río, el atleta olímpico Chema Martínez y el actor y director de cine Daniel Guzmán.

Por último, los aspirantes que estén en la cuerda floja echarán una partida a los bolos y cada bolo representará un alimento. Cada bolo estará asociado a un ingrediente, pero también habrá penalizaciones y recompensas. Solo podrán usar los alimentos conseguidos en esta partida para conquistar al jurado con sus creaciones. La actriz Paz Vega y el cineasta Santiago Segura, duelista y aspirante de 'MasterChef Celebrity 3', no se perderán esta divertida prueba.