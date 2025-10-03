Netflix publica el mensaje final y las confesiones privadas de la etóloga Jane Goodall

La etóloga británica Jane Goodallfalleció el pasado 1 de octubre a los 91 años dejando un gran legado en cuanto al estudio de los chimpancés, con el cual revolucionó los conocimientos que se tenían no solo de ellos, sino también del ser humano. Sin duda alguna, Goodall ha dejado una huella imborrable de su existencia y Netflix ha publicado una entrevista en la que la inglesa lanza un último mensaje.

Hace un año, la plataforma de streaming puso en marcha el proyecto 'Famous Last Words' (Últimas palabras famosas), un conjunto de entrevistas con grandes iconos culturales que se emitirían después de la muerte del protagonista y la primera de esas charlas es la que realizaron con la experta en chimpancés a principios de marzo.

La entrevista en cuestión se llevó a cabo en un escenario vacío y fue grabada por cámaras operadas a distancia. Después, las imágenes se guardaron de forma segura hasta su fallecimiento, sin editar, de tal modo que nadie ajeno conociera su contenido hasta ahora, según ha comunicado Netflix a través de su blog.

La plataforma ha adelantado que el episodio ofrecerá una oportunidad única de experimentar las profundas reflexiones personales de Goodall sobre su obra, quien conectó a la humanidad con la Madre Naturaleza como nunca antes. Además compartió historias inéditas sobre su vida en una conversación honesta y reveladora, en la que la protagonista, sabiendo que solo se emitiría después de su fallecimiento, habló conmovedoramente sobre su propia muerte.

Durante la entrevista, relajada con un trago de whisky la etóloga repasó su vida y obra con su característica mezcla de calma y obstinación. Las historias que relató abarcan desde sus primeras observaciones sobre la esposa del personaje ficticio Tarzán hasta sus reflexiones sobre el libre albedrío, cómo ganar discusiones, los exmaridos y la atracción que sintió hacia la espiritualidad hacia el final de su vida. También reveló algunos pensamientos privados que nunca ha revelado, ni siquiera a su propia familia, y enumeró sus arrepentimientos.