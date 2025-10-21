De favorita a eliminada: Soraya fracasa en su regreso a "MasterChef Celebrity 10"

La cocina más televisiva volvió a llenarse de sorpresas, tropiezos y redenciones inesperadas. En su octava semana, "MasterChef Celebrity 10" firmó una entrega que lo tuvo todo: desde un adiós definitivo hasta un triunfo que nadie vio venir. Soraya Arnelas, repescada apenas unos días antes, fue expulsada tras cometer lo que los jueces llamaron "un fallo garrafal". Su regreso fue tan fugaz como estrepitoso.

La cantante no logró remontar en la prueba de eliminación, donde debía reinterpretar el plato combinado. Se equivocó con la harina y terminó deconstruyendo unas croquetas que más parecían un experimento fallido que una propuesta de vanguardia. "Es un batiburrillo y lo mejor ha sido tu discurso", le dijeron los jueces antes de anunciar su marcha definitiva. Así, Sorayavivió dos despedidas en la misma edición.

La noche no fue amarga para todos. José Manuel Parada se alzó como el gran protagonista del primer reto, en una prueba donde la música dictaba los ingredientes. Acertó el tema, improvisó con lo que encontró bajo la campana y se llevó el codiciado delantal dorado. "Esta victoria se la quiero dedicar a los que pensaban que yo era el más flojo de la edición", proclamó, silenciando críticas con sabor a venganza.

En la prueba de exteriores, los aspirantes cocinaron para 80 agentes del Centro Policial de Canillas. Parada lideró con solvencia al equipo azul, mientras Sorayavolvió a tomar el mando del equipo rojo, sin mucho acierto. Para colmo, Valeria Ros tuvo que abandonar por una gastroenteritis, dejando al grupo aún más descompensado. Pepe Rodríguez terminó metiéndose en cocina para salvar el desastre.

La derrota fue clara: los rojos fracasaron en coordinación y ejecución, mientras los azules, sin ser perfectos, cumplieron. La mala capitanía de Soraya fue señalada una vez más, lo que la dejó sin red de seguridad para la última prueba. A pesar de su entrega, la suerte estaba echada.

Más allá del drama culinario, el programa dejó momentos televisivos impagables: tonteos entre Valeria y Miguel, un beso inesperado de Mariló a Juanma Castaño, y un DJ que puso banda sonora al caos. "MasterChef Celebrity" sigue demostrando que, en sus cocinas, no basta con saber cocinar: hay que sobrevivir al espectáculo