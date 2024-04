'MasterChef' ya conoce a su segundo expulsado tras realizar un plato "no comestible"

La competencia en 'MasterChef 12' sigue dejando a su paso momentos emotivos y tensos, y en esta ocasión, el programa de cocina de TVE ha visto partir a su segundo concursante. Adriana, una de las participantes más queridas por el público, se despidió tras presentar un plato que apenas podía ser consumido debido a su exceso de grasa.

La segunda entrega 'MasterChef' comenzó con una prueba que desafió a los aspirantes a cocinar utilizando ingredientes de color negro, desde berenjenas hasta ajos negros, presentes en una misteriosa caja. Esta tarea resultó ser un desafío considerable, ya que los concursantes debían crear platos libres utilizando únicamente esos ingredientes, con el añadido de especias y plantas aromáticas. La tensión creció cuando se reveló que los peores platos recibirían el temido delantal negro, lo que significaba una inmediata nominación para la eliminación. Tras una cata intensa, donde estuvo invitado Santiago Segura, los jueces determinaron que David, Celeste, Choco y Samya eran los merecedores de este delantal, condenándolos así a enfrentar la posibilidad de dejar la competencia.

La prueba de exteriores también fue un desafío con letras mayúsculas, ya que los equipos se trasladaron hasta la sierra de Cádiz para preparar un menú especial en honor al toreroJesús Janeiro. Liderados por Gonzalo y Pilar, los equipos se enfrentaron a la tarea de cocinar para 120 comensales, incluida la madre del torero, Carmen Bazán. Sin embargo, los roces entre los concursantes, como el enfrentamiento entre Tamara y Maicol, añadieron una dosis extra de drama a la competición del programa.

El punto álgido de la noche llegó con la prueba de eliminación, donde los concursantes con delantal negro (David, Pilar, Celeste, Samya, Adriana, Maicol, Tamara y Choco) se debían de enfrentar al desafío de reproducir el plato que cambió la vida del juez Jordi Cruz: "Al empezar a cocinar, estaba pasando un mal momento y encontré una salida en los concursos de cocina. Me presenté a un montón y recuerdo uno en el que de jurado estaba Pepe Rodríguez. Le presenté un plato de gnoccis a modo de lomos de bacalao, con guisante lágrima con trufa negra y un aceite", explicó a los concursantes el chef.

A pesar de los esfuerzos de los participantes, algunos platos no estuvieron "a la altura de las expectativas", especialmente el de Adriana, quien fue finalmente expulsada por presentar "un amasijo de grasa no comestible". Un plato que contrastaba con el de Maicol, quien fue el mejor para los jueces. "Técnicamente es el mejor. Se parece al mío", declaró Jordi Cruz.

La despedida de Adriana dejó un ambiente de tristeza entre sus compañeros y seguidores, quienes expresaron su deseo de verla de vuelta en el programa. "No pasa nada. No me ha salido bien el plato, no tengo excusa. Me ha gustado mucho la experiencia. He aprendido un montón en las pocas clases que hemos dado. Es una pena porque tenía muchas ganas de aprender, pero lo haré por otro sitio", aseguró Adriana.