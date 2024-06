Mercedes Milá pide que Arkano renuncie a ser finalista de 'Supervivientes 2024'

Si por algo destaca Mercedes Milá es por no morderse la lengua con lo que cree y piensa. La periodista ha hecho gala de ello, en una contundente publicación, al expresar su opinión sobre la reciente eliminación de Gorka Ibarguren de 'Supervivientes 2024', calificándola como "la más injusta" que ha presenciado. La veterana presentadora de televisión ha instado a uno de los finalistas, Arkano, a ceder su puesto a Gorka como un acto de justicia.

Milá, que ya había declarado a Marieta como su favorita para ganar, manifestó su descontento con la salida de Gorka a través de sus redes sociales. "Jamás he vivido una expulsión tan injusta», expresó, reflejando el sentir de muchos seguidores del programa. El público había fantaseado con una final protagonizada por Gorka y Rubén Torres, considerados los dos grandes supervivientes de esta edición. Asimismo, la periodista felicitó a Gorka por su "elegancia y deportividad" tras su eliminación. "Le felicito de corazón por sus reacciones hasta la noche de ayer lunes. Ojalá no le envenenen", comentó, destacando la dignidad con la que el concursante asumió su derrota.

Sin embargo, Milá no se detuvo ahí y dirigió duras críticas hacia Arkano, cuestionando su mérito para estar en la final. "Para mí lo incomprensible es que Arkano esté en la final", afirmó, señalando que el rapero "ha pasado desapercibido en la convivencia y ha tenido un rendimiento flojo" en las pruebas. Por otra parte, Mercedes Milá planteó una propuesta inusual y polémica: que Arkano renuncie a su lugar en la final en favor de Gorka. "Si fuera él, al ver la expulsión de Gorka me hubiera ofrecido a irme y que él fuera por justicia el que llegara a la final", sugirió. Reconoció que esto nunca ha ocurrido antes y que no sabe si la cadena y la productora lo permitirían, pero consideró que "un gesto así le permitiría dormir más tranquilo".

Anticipando la controversia que sus palabras podrían generar en redes, especialmente entre los seguidores de Arkano, Milá añadió: "Supongo que tampoco os gustará esta opinión, pero lo decía o reventaba".