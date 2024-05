Myke Towers explica en 'El Hormiguero' el porqué del éxito de una de sus canciones: "Hay muchas mujeres amantes del 'Lala'"

En el ecuador de la semana, 'El Hormiguero' ha recibido a una estrella de la música urbana: Myke Towers. El cantante puertorriqueño visitó por primera vez el programa de Pablo Motos, después de haber conquistado al público madrileño con su concierto en el Wizink Center el martes.

Durante la entrevista, Myke Towers habló sobre su exitosa gira internacional, que aún tiene tres fechas programadas en España: el 23 de junio en el Recinto Ferial La Fica de Murcia, el 28 de junio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, y el 3 de julio en el Auditorio de Marbella – La Cantera de Nagüeles.

El cantante urbano compartió con Pablo Motos sus experiencias post-concierto en Madrid: “Después del concierto nos fuimos para la calle un rato”, relató. “El cariño se sintió por donde quiera que entráramos”, añadió, destacando la calidez del público español. Sin embargo, la celebración no se extendió mucho: “Después del concierto estaba un poco ronco, y como hoy tenía entrevistas, me tenía que tomar con un poco de calma”, explicó. Por otra parte, el artista expresó su aprecio por España, país donde ha rodado varios de sus videoclips. “Me gusta como ustedes se mueven musicalmente. España es un filtro musical. Cuando voy a las discotecas de aquí la gente se vuelve loca con mis canciones”, comentó, resaltando la influencia del país en la escena musical global. A raíz de esto, Pablo Motos no pudo evitar preguntar sobre los fans más apasionados del mundo. Myke Towers respondió sin dudar: “Los de Chile y México, son los más fanáticos”.

Uno de los temas discutidos fue su éxito 'Lala'. Motos destacó que muchas personas, especialmente mujeres, cantan esta canción. Towers aclaró: "Hay muchas mujeres amantes del 'Lala'.Yo no hice la canción con intención sexual. Mi estilo es ese, tirar un doble sentido jocoso, pero limpio". Añadió que la responsabilidad de que los niños la escuchen recae en los padres: "Es que 'Lala' fue hecha para los adultos, que la canten los niños es culpa de los padres que se la ponen".

Sobre las altas cifras de reproducciones en plataformas digitales, Myke Towers fue contundente: "No miro los números, yo solo me centro en hacer música que le guste a la gente". La conversación también se adentró en su proceso creativo, destacando que muchos de sus temas los ha escrito en apenas 20 minutos. "Cuando el concepto de la canción te gusta, uno fluye. No me pongo límite de tiempo, si las musas están donde tienen que estar parece que ya está escrito", explicó. Además, reveló que prefiere componer por las mañanas, “cuando la mente está clara”.