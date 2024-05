Naiara habla sobre su salida de 'OT 2023': "Estaba en mi nube"

Dos meses y medio después de su victoria en 'OT 2023', Naiara, la cantante que se alzó con el título del programa emitido por Amazon Prime Video, ha compartido sus reflexiones sobre su salto a la fama y los desafíos que ha enfrentado desde entonces. En una entrevista concedida a Marina Rivers en su podcast "¿Te la sabes?" en Podimo, Naiara se ha sincerado sobre cómo ha cambiado su vida tras su paso por la academia.

Durante la entrevista, Rivers comenta a Naiara que, desde "el punto de vista del espectador", parecía que la victoria en OT "no la afectaba demasiado", a lo que Naiara respondió negando esa impresión. "Llevo mucho tiempo arriba de un escenario, sé lo que es el contacto con el público, gestionarse con los nervios, lo he llevado bastante bien", afirmó la cantante

Sin embargo, la influencer profundizó y preguntó sobre cómo ha sido el proceso de ajustarse nuevamente a la realidad después de su salida de la academia. Naiara confiesa que al principio estaba en una "nube" y no era consciente del apoyo y la atención que recibía fuera del programa: "Ahora me estoy dando más la hostia, cuando salí yo estaba en mi nube, no sabía lo que estaba pasando afuera, todo el apoyo que tengo, o sea yo no era consciente de eso. Ahora me estoy dando cuenta de que voy a los sitios y de una calle a otra me cuesta mucho llegar a mi destino".

En cuanto al "hate" que pueda recibir en las redes sociales, Naiara revela que intenta "enfocarse en lo positivo" y "no dejar que los comentarios negativos la afecten". A pesar de que algunas críticas puedan doler, ella prefiere concentrarse en su trabajo y seguir adelante con su carrera musical: "Yo intento siempre quedarme con lo bueno, obviamente hay cosas que te pueden doler, pero eso me da un poco igual, me hace gracia. Que hablen, a mí me da igual. Mientras hablan yo estoy trabajando".

Naiara también abordó el tema del miedo al fracaso y la presión de cumplir con las expectativas de sus seguidores. Aunque admite que tiene "incertidumbre sobre su futuro en la música", también expresa su disposición a aceptar cualquier resultado y "volver a su trabajo anterior si fuera necesario". Agradece el apoyo de su fandom, el "naiarista", y destaca el papel de Lucas como su "principal apoyo" durante su tiempo en OT.