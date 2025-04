Nico Abad, sincero sobre su despido de Mediaset: "La jugada está saliendo, pero no elegí yo"

Hace ya unos cuantos años que el periodista Nico Abad dejó de ser la persona encargada de dar voz a las carreras de MotoGP en España. Su salida de Mediaset fue muy controvertida y ahora, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, ha vuelto a hablar sobre esta cuestión en una entrevista que ha concedido al medio de comunicación 'El Mundo'.

Igualmente, también ha querido comentar la manera en la que se ha reinventado después de que terminase su relación laboral en el año 2020. Mantener tu pasión utilizando las nuevas plataformas disponibles. Una decisión arriesgada que parece haberle salido bastante bien, según él mismo ha comentado en numerosas ocasiones.

Antes de leer las declaraciones de Nico Abad es importante recordar que la justicia terminó dándole la razón en su batalla legal contra Mediaset por despido improcedente, recibiendo una indemnización de 279.000 euros. Según explica el medio 'El Televisero', el motivo por el que Mediaset decidió despedirle fue "la violación de los términos de exclusividad de su contrato al participar en varias campañas publicitarias y una película sin consentimiento del grupo".

Declaraciones de Nico Abad

De hecho, el periodista explica: "No ha sido una decisión propia sino forzada. Estaba fenomenal en la televisión, me despidieron de Mediaset y a partir de ahí ninguna tele me quiso. Cuando eso sucedió, tuve que recordar una cosa que siempre le explicaba a los estudiantes de periodismo a los que doy clase: ahora la herramienta para hacer periodismo la tenemos a menos de 20 centímetros de nuestra mano y es el móvil".

Además, Nico Abad añade: "Me apliqué el cuento, monté mi canal de YouTube y estoy en la quinta temporada ya. La jugada está saliendo, pero no elegí yo". Hay que tener en cuenta que sube diferentes vídeos en los que comenta la actualidad deportiva (con mucha importancia a MotoGP) y donde actualmente ya acumula más de 100.000 suscriptores.

La importancia del dinero

Igualmente, el presentador puntualizó: "Me quedé sin un trabajo que estaba muy bien pagado en la tele y, como todavía tengo muchas facturas, tuve que encontrar la manera de sacar dinero por otro lado. Gracias a Dios, estamos en una época en la que estas plataformas te dan una oportunidad de ganarte la vida, con sus pros y sus contras".

"De la tele echo de menos el dinero, eso por encima de todo. Luego, lo que te comentaba de trabajar con un equipo, una redacción que te corrija, que te apriete, te ayude… Trabajar en casa ha sido un descubrimiento que no cambio por nada. Mi ritmo, mis horarios, compaginar con la familia… Lo único que realmente echo de menos es el dinero. Después, ya lejos, la certeza de que lo estoy haciendo bien que te da un equipo. En ese orden", concluye Nico Abad.