Nuevo revés laboral en la vida de Isabel Pantoja: "Quiere más dinero"

Isabel Pantoja está preparando una serie sobre su vida, siendo ella la narradora en off de sus vivencias, y las historias, algunas de ellas ficcionadas, serían interpretadas por actores. Sin embargo, las líneas rojas de la artista, vetando su paso por la cárcel o sus relaciones sentimentales, provocaron un rechazo en las productoras de nuestro país, cruzando el charco dicho proyecto, siendo la televisión mexicana la encargada de darle luz verde a la serie sobre su vida, en la que Isabel, además de narradora, tendría un puesto en la distribución de su ficción, llevándose una importante suma de dinero a su bolsillo. Sin embargo, son esas condiciones económicas las que están mermando que la producción siga adelante, siendo Agustín Pantoja el gran culpable de esta situación según la información revelada ayer en "TardeAR".

El dinero siempre es un problema

La posible docuserie sobre la vida de Isabel Pantoja, que llevaba meses generando especulaciones, parece estar en riesgo, pese a las expectativas iniciales de un contrato millonario. Según explicó la periodista Silvia Taulés en el programa "TardeAR", cuando todo parecía listo para el cierre del acuerdo, Agustín Pantoja intervino solicitando una cantidad mayor de dinero, lo que ha complicado seriamente el proceso y ha dejado la producción en un estado incierto. Taulés, aunque no pudo precisar las cifras exactas, destacó que esta nueva exigencia ha puesto en peligro el proyecto. Durante el mismo espacio televisivo, Marisa Martín Blázquez comentó que Isabel Pantoja podría no estar especialmente preocupada por este obstáculo, considerando que su imagen pública ya le ha reportado significativos beneficios en el pasado y que, de no concretarse el proyecto, podría asumirlo con indiferencia.

Más allá de esta crisis en torno a la docuserie, "TardeAR" también abordó un aspecto más personal de la artista: su creciente familia canina. La periodista Leticia Requejo informó sobre el nacimiento de cuatro cachorros, fruto de la unión de sus perros Bichito y Muñeca. Con estos nuevos integrantes, la manada de la tonadillera ha crecido hasta alcanzar los siete perros, conformada por seis bichones malteses y un yorkshire. Requejo agregó que el perro favorito de Isabel es Bichito, y detalló que Agustín fue testigo de cómo se formó esta nueva camada al ver a Bichito y Muñeca juntos. Aunque aún se desconoce el nombre de los cachorros, la periodista prometió que pronto revelaría esos detalles, sumando así una nota entrañable a la agitada actualidad que rodea a la cantante.