El nuevo 'Sálvame' de RTVE se ríe de polémica de Cayetana Guillén Cuervo

RTVE, en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales, apuesta por la innovación televisiva con 'La familia de la tele', un magacín diario que verá la luz este próximo lunes 28 de abril y ocupará a partir de la semana que viene las tardes de La 1. Este formato busca reforzar el compromiso de la cadena pública con una televisión cercana, inclusiva y de calidad, diseñada para entretener, informar y acompañar a los espectadores, bajo el espíritu de uno de los espacios vespertinos más célebres de la pequeña pantalla en nuestro país como fue 'Sálvame' para Telecinco. Ahora, con Aitor Albizua, María Patiño e Inés Hernand como trío de ceremonias, RTVE prepara un estreno por todo lo alto, con un gran desfile que indica que la llegada de 'La familia de la tele' es diferente a otros aterrizajes recientes a la televisión de todos los españoles y españolas. Ayer emitieron un nuevo video promocional en el que se reían de la polémica reciente de Cayetana Guillén Cuervo, pero sin ofender ya que la actriz será de la partida en el desfile.

En el vídeo promocional de 'La familia de la tele', estrenado en exclusiva durante 'La Resistencia' de David Broncano y ya disponible en redes sociales, se muestra una escena protagonizada por María Patiño, Belén Esteban e Inés Hernand en la terraza del mítico bar La Muralla, situado cerca de las instalaciones de Mediaset España. Este local, convertido en lugar de culto por las frecuentes menciones que recibía en Sálvame, sirve como punto de encuentro para las protagonistas, que conversan con complicidad sobre el esperado estreno del programa. “Así que esta es la famosa Muralla, chicas”, comenta Hernand, mientras Belén Esteban no oculta su impaciencia por un debut que se ha hecho de rogar, pospuesto tras el fallecimiento del papa Francisco. “O lo hacen ya, o yo me voy a volver más loca de lo que ya estoy”, afirma entre risas. Durante la charla, las tres comentan la fecha definitiva de estreno ,el próximo lunes, y bromean sobre la posibilidad de cambios de última hora. “Conociendo a esta gente, después de una semana puede que cambie absolutamente todo”, apunta Patiño con ironía. Esteban, por su parte, lanza una “exclusiva” al anunciar la presencia de un “colaborador estrella” aún no revelado. La escena culmina con una videollamada de Aitor Albizua, quien avisa de que el show dará mucho que hablar. “¿Más que a Cayetana?”, lanza Belén, en referencia a la polémica reciente con Guillén Cuervo, quien, junto a Paloma del Río, será la encargada de conducir el gran desfile inaugural del programa en La 1.

Así será el desfile

El programa arrancará con un espectacular desfile en Prado del Rey, en el que participarán casi 200 bailarines y artistas callejeros, con 14 carrozas temáticas que mezclaban ciencia, cultura, arte, jardinería o nutrición. Este gran evento cuenta con la narración de dos figuras destacadas de RTVE: Paloma del Río, histórica voz de los Juegos Olímpicos, y Cayetana Guillén Cuervo, referente de la cultura en la cadena pública. El desfile también incluye un homenaje visual al medio ambiente y una “carroza fantasma” con una sorpresa que se desvelará en directo. Más de 1.000 personas estaban previstas como público, además de 100 invitados VIP.El trío de presentadores formado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand lideran este ambicioso magacín, acompañados por una larga lista de colaboradores como Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano o Chelo García-Cortés.