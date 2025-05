De Rosanna Zanetti a las hermanas Osborne: amigos y familiares acompañan a Paula Ordovás en la presentación de «La chica de los ojos marrones», su libro autobiográfico

Paula Ordovás presentó ayer «La chica de los ojos marrones», su segundo libro y el primero autobiográfico ditado por Espasa, en el Club Monteverdi de Madrid. La conocida influencer y empresaria de éxito vivió una de las tardes más emocionantes de su vida, arropada por su marido, Eduardo Nieto, su mayor apoyo y el verdadero «éxito» de su vida, familiares y amigos. Durante la exclusiva velada, la creadora de contenido no pudo evitar romperse, abrumada por las emociones y el cariño recibido.

Libro autobiográfico

En el libro, Paula Ordovás se sincera sobre los traumas que han marcado su vida, como los abusos sexuales que sufrió de pequeña y que marcaron su personalidad, y la fuerte depresión que ha padecido estos últimos años. Se trata de un relato muy crudo y sincero sobre volver a reconstruirse y renacer después de tocar fondo. Con su historia de superación, Ordovás quiere ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo y transmitir un mensaje de esperanza. «Este libro honra a la niña que fui y gracias a ella soy la mujer que soy. Ya no tengo miedo de mostrar mis heridas e imperfecciones», declaró muy orgullosa durante la presentación.

Paula Ordovás durante la presentación de su libro, "La chica de los ojos marrones" Cedida

En este día tan importante, la influencer contó con su "tabla de salvación”, los pilares de su vida: la salud mental, el deporte, la nutrición y el amor. Moderados por la reconocida periodista Elena S. Sánchez, estuvieron representados por Pablo Pallero, por su entrenador de Running y Trail Running, Rocío Périz, su Nutricionista Integrativa experta en amenorrea, enfermedad que padeció durante cinco años Odorvás, y su marido, Eduardo Nieto. Los cuatro participaron en una interesante mesa redonda sobre la vida de la influencer y su proceso de curación, enfocado desde diferentes puntos de vista.

Presentación del libro "La chica de los ojos marrones" de Paula Ordovás en el Club Monteverdi de Madrid Cedida

A lo largo de la charla, la creadora de contenido se abrió en canal con todos los asistentes y volvió a verbalizar, sin miedo, los momentos más complicados de su vida. Tal y como relató, no tenía huecos en su agenda "porque no quería pensar ni sentir", evitando así enfrentarse a sus traumas y el dolor. Conocida en redes por su trabajo en el mundo de la moda y su faceta fitness, reconoció que perdió muchos seguidores porque les generaba "rechazo": "Yo me he creído este personaje solo por supervivencia. Generaba frustración".

Rosanna Zanetti y Paula Ordovás durante la presentación de "La chica de los ojos marrones" Cedida

Sin tapujos, a pesar de la dificultad que supone hablar de una "madre tóxica", se desnudó emocionalmente ante todos los invitados sobre la relación con su progenitora. "Es algo que si sigo curando y ahora que soy madre no puedo comprenderlo", confesó sobre el maltrato que sufrió de su madre, una persona "narcisista" y "descalificadora que a lo mejor no estaban preparada para materna. "Me parece muy egoísta enfrentarte a ser madre sin estar sanado. He tenido que alejarme de mi madre para poder curarme. A mi padre pude comprender, pero a mi madre no puedo hacerlo. Necesito espacio", expresó Ordovás.

Una larga lista de invitados

Entre los asistentes, rostros conocidos como Rosanna Zanetti, Cristina Cifuentes, Eugenia y Claudia Osborne, Ana Cristina Portillo, Marta Carriedo, Teresa de la Cierva, Luna García, Carla Hinojosa, Andy McDougall, Tina Rodríguez, Alberto Ortiz o Nuria March.