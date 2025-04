Pepe Rodríguez sorprende con sus declaraciones sobre 'Masterchef'

Hace unas semanas, tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, comenzó una nueva edición del programa culinario 'Masterchef'. En esta ocasión, se está llevando a cabo la decimotercera entrega relativa a los concursantes anónimos. La última emisión nos dejó uno de los momentos más duros de la historia de este concurso ya que uno de los participantes (Flores) tuvo que ser trasladado al hospital.

Con motivo de las diversas promociones llevadas a cabo en estas fechas, uno de sus presentadores ha acudido al programa 'El Faro' de la Cadena SER. Hablamos del castellano manchego Pepe Rodríguez, que ha tratado diversas cuestiones sobre este formato de RTVE junto a Mara Torres. "Soy una persona muy tímida y vergonzosa", reconoce.

El motivo de su presencia en 'Masterchef'

"No me gusta nada la televisión. Si hubiese estado en otro momento físico, psíquico y económico, pues a lo mejor no lo habría cogido, pero en ese momento fue una tabla de salvación. Me pagaban más de lo que estaba ganando en el restaurante, es tan tonto y sencillo como eso", revela el exitoso cocinero durante la entrevista.

Además, añade: "No he querido ver los primeros programas del concurso en los que participó, por vergüenza. Los voy a poner y al final voy a decir '¡Qué pinto yo aquí!'. Y es una cosa que todavía la pienso, que esto no está hecho para mí". Es curioso que siga afirmando esto cuando lleva más de trece años siendo uno de los jueces de 'Masterchef' en las diferentes versiones.

La televisión y el entretenimiento

"Sé que podría hacer muchas más cosas en la tele. Me tendrán que llamar. Pero si mañana se acaba MasterChef, yo estoy en mi casa feliz, que es donde estoy todos los días cocinando. Ahora, me llama no sé quién y me dice 'oye, que tengo aquí para ti'... pues a lo mejor me lo pienso y hasta voy. Pero me tendrían que llamar la atención", comenta más adelante.

Igualmente, ha mostrado su evolución con este contenido: "Actualmente, estoy feliz de la vida. Ya le he cogido el gusto. Voy a MasterChef feliz de la vida. Lo domino, estoy encantado, estoy como en el salón de mi casa, digo lo que quiero, hago lo que quiero, cuento lo que quiero. Me río, me divierto. Hasta que he entendido lo que era la televisión, que tampoco lo sabía. Pero, en esa deformación de cocinero, sigue sin gustarme 'MasterChef', pero entiendo que haya millones de personas que les pueda gustar".

Por último, Pepe Rodríguez concluye: "Yo haría un programa de cocina que no lo vería nadie, porque eso que me gusta a mí le gusta a 1.200 cocineros y 1.200 aficionados a la cocina. Al resto, no. Y es que para hacer televisión tienes que hacer entretenimiento, y eso es una cosa que me ha costado entender y que he acabado por darme cuenta con el tiempo".