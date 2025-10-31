La surrealista cita de Halloween en ‘First Dates’: Caperucita y el Lobo acaban juntos en el reservado

El restaurante del amor de Cuatro vivió una noche de auténtico infarto con el primer especial de Halloween de ‘First Dates’, emitido el jueves 30 de octubre. Los comensales llegaron disfrazados, dispuestos a encontrar pareja entre telarañas, luces tenues y un ambiente tan romántico como espeluznante. Sin embargo, la cita que se llevó todas las miradas fue la de Paula y Alfonso, una pareja que convirtió la velada en un auténtico espectáculo televisivo.

Alfonso, un mecánico turolense que se definió como un hombre “caliente y apasionado”, no tardó en demostrar su personalidad extrovertida. Carlos Sobera no pudo contener la risa cuando el invitado comenzó a bailar techno imitando a una gallina, dejando claro que lo suyo era el show. Por su parte, Paula, una mujer decidida y muy sincera, buscaba a alguien con quien congeniar dentro y fuera de la cama.

Aunque los primeros minutos no parecían prometer un buen final —ella llegó a decir que se había llevado “un chasco”—, la conversación fue subiendo de tono. Alfonso confesó que había frecuentado clubes liberales y que le gustaba “probar posturas de toda clase”, comentario que despertó de inmediato la curiosidad de su cita.

La química entre ambos acabó llevándolos al reservado del programa, donde Sobera presentó la escena con humor: “Una Caperucita hambrienta que come lobos, un lobo que aúlla y cacarea como una gallina y una cama preparada para cuatro asaltos”. Minutos después, las cámaras mostraron a Alfonso, el “lobito sangriento y ardiente”, y a Paula bailando y besándose apasionadamente, poniendo el broche más caliente al especial de Halloween.

En la decisión final, Paula reconoció haberse sorprendido: “Yo de primeras empecé con un ‘no’ rotundo y termino con un ‘sí’ rotundo”. Alfonso, fiel a su estilo, le preguntó entre risas: “¿Te he demostrado que soy el hombre lobo caliente que te prometí?”. Sin más palabras, ambos se marcharon juntos del restaurante, protagonizando la cita más surrealista y comentada de la noche más terroríficamente romántica de ‘First Dates’.