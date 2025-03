"No poníamos todo lo que realmente pasaba": Jero García desvela uno de los mayores secretos de 'Hermano mayor'

El programa 'Hermano Mayor' fue uno de los formatos más impactantes de la televisión en España. Durante años, mostró el proceso de reinserción de jóvenes con problemas de conducta mediante la ayuda de entrenadores y educadores. Sin embargo, Jero García, quien fue presentador del programa entre 2015 y 2018, ha revelado en el podcast 'Sport Truth' que la realidad detrás de las cámaras era mucho más dura de lo que se veía en televisión.

El exboxeador español ha confesado que no todo lo que sucedía durante la grabación llegaba a emitirse, no por falta de autenticidad, sino por la crudeza de algunas escenas. "Si hubiéramos puesto en el programa todo lo que realmente pasaba, hubiéramos sido el programa más visto de la televisión mundial", ha afirmado. Según Jero García, algunos de los jóvenes que participaban en el programa de Mediaset llegaron a cometer delitos durante la grabación, aunque estos nunca fueron emitidos. "Lo puedo decir porque ya han prescrito. Todo lo que veíais en la pantalla era verdad, pero había cosas que no se podían mostrar", ha explicado. Estas declaraciones han generado un gran revuelo en redes sociales, donde algunos usuarios han debatido sobre el enfoque del programa y las estrategias utilizadas para provocar reacciones en los participantes.

A pesar de la dureza del programa, Jero García asegura que su paso por 'Hermano Mayor' le dejó grandes enseñanzas, especialmente en el ámbito de la educación social. "Lo mejor fue todo lo que aprendí. Entrar en las trincheras de la educación, meterme en sus casas, en el trato diario con sus padres… Eso me dio herramientas que he aplicado en mi vida y en mi trabajo con la educación social", ha comentado. No obstante, el exboxeador también ha revelado que su etapa en televisión no fue del todo positiva a nivel personal. "Yo en 'Hermano Mayor' era completamente infeliz. Todo el mundo pensaba que tenía un éxito increíble, pero iba al psicólogo", ha confesado, destacando el impacto emocional que le supuso enfrentarse a situaciones tan extremas en cada episodio.

Pedro García Aguado y Dakota Tárraga en 'Hermano Mayor' Mediaset

Las declaraciones de Jero García han avivado el debate sobre las prácticas del programa. Dakota Tárrega, una de las participantes más recordadas, aseguró en su momento que la producción manipulaba las situaciones para llevar a los jóvenes al límite. "Mi problema era el consumo. Entonces, hicieron que consumiera para ver cómo era mi actitud", afirmó. Pedro García Aguado, quien también fue presentador del programa en sus primeras temporadas, confirmó en una entrevista anterior que en algunos casos se presionaba a los adolescentes para que mostraran su peor comportamiento frente a las cámaras. A pesar de las polémicas, 'Hermano Mayor' dejó una huella en muchos espectadores y participantes. "Me conectó con la capacidad que tengo para ayudar a otros. También me motivó para seguir sobrio", declaró García Aguado en otra entrevista de archivo.