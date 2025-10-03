El primer pase de micros de la Gala 3 de 'OT 2025' deja un repertorio sorprendente

El pase de micros de la Gala 3 de 'OT 2025' estuvo marcado por las valoraciones exigentes de los profesores debido a una selección de canciones variadas que sorprenderá a los fans el próximo lunes durante la tercera gala de esta nueva edición liderada por Chenoa, bajo el paraguas de Amazon Prime Video.

Valoraciones de los profesores en el pase de micros de la Gala 3

El primer Pase de Micros de la Gala 3 en 'OT 2025'dejó a los nominados bajo una lupa especial, evidenciando tanto su evolución como sus puntos de mejora. Max abrió la jornada con 'Tu refugio', de Pablo Alborán, apostando por un inicio teatral que conectó de inmediato con su estilo personal. Esa breve introducción hablada reforzó su identidad artística y convenció a sus compañeros y al claustro, que lo señalaron como un momento auténtico y honesto. Por su parte, Salma de Diego asumió el reto con 'Lo saben mis zapatos', de Pablo López, mostrando un dominio creciente sobre los recursos que ha trabajado en la semana. Su capacidad de absorber indicaciones y traducirlas en una interpretación cargada de emoción fue reconocida con unanimidad, tanto por la directora de la Academia como por el profesorado. Si bien ambos se juegan la permanencia, en esta primera prueba lograron transmitir seguridad y un notorio progreso. La diferencia radicó en los matices: Max sorprendió por su naturalidad y Salma impactó por la sensibilidad. Los dos confirmaron que, más allá de la presión de estar en la cuerda floja, están dispuestos a defender su lugar en la competición con personalidad y entrega.

En cuanto al resto de actuaciones, la diversidad de estilos marcó el tono de la gala, mostrando contrastes entre solvencia y aspectos aún por pulir. Guille Toledano y Judit ofrecieron un pase correcto con 'Don’t Leave Me This Way', aunque se señalaron ajustes necesarios en afinación y resistencia vocal. En cambio, Claudia Arenas y Olivia lograron elevar una canción considerada plana como 'Messy' gracias a la interpretación, sacando partido a la expresividad y los detalles. El trío compuesto por María Cruz, Lucía Casani y Cristina asumió el reto coreográfico más exigente con 'Training Season', dejando claro que van por buen camino pese a necesitar mayor cohesión. Crespo y Tinho se adueñaron de 'El único', destacando por su autenticidad y energía, mientras que Guillo Rist y Téyou sorprendieron con 'Vamos a olvidar', aportando frescura a un género poco habitual en el concurso. Menos afortunada fue la actuación de Laura Muñoz y Carlos con 'Noche en vela', donde los tropiezos acumulados durante la semana pesaron en el resultado final. Para cerrar, la grupal con 'Será porque te amo' no alcanzó las expectativas, recibiendo críticas por falta de energía y errores en las armonías, lo que deja a todo el equipo con el reto de mejorar de cara a la siguiente prueba.

Las canciones que sonarán en la Gala 3 de 'OT 2025'