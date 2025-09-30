Actualidad
Canciones de la Gala 3 de 'OT 2025': lista completa de temas y repartos
Los concursantes de 'OT 2025' ya tienen asignadas las canciones que interpretarán en la Gala 3
Descubre la lista completa de canciones para la Gala 3 de 'OT 2025'. Tras la primera expulsión de esta segunda edición bajo el paraguas de Amazon Prime Video, Salma de Diego y Max se la juegan esta semana al ritmo de Pablo López y Pablo Alborán respectivamente. Conoce el resto de los temas que ha propuesto la Academia a los triunfitos.
Reparto oficial de canciones entre los concursantes
- Canción Grupal: 'Sarà perché ti amo' de Ricchi e Poveri.
- Salma de Diego: 'Lo sabes mis zapatos' de Pablo López
- Max: 'Tu refugio' de Pablo Alborán
- Guille Toledano (favorito semana ) y Judit: 'Don't Leave Me This Way' de Thelma Houston
- Claudia y Olivia: 'Messy' de Lola Young
- María, Lucía y Cristina: 'Training Season' de Dua Lipa
- Tinho y Crespo: 'El único' de de Ca7riel y Paco Amoroso
- Guillo y Téyou: 'Vamos a olvidar' de de La Casa Azul y Soleá Morente
- Laura y Carlos: 'Noche en vela' de Guaraná
Dónde ver la Gala 3 de OT 2025 en directo y online
Mientras que las Galas se disfrutan en Amazon Prime Video, así como el programa de 'Conexión OT', que se emite todos los días a partir de las 20:00, en el canal de YouTube oficial se puede seguir el resto del día a día de los nuevos concursantes de 'Operación Triunfo', que tras analizar la gala de anoche, durante esta tarde podrán realizar los primeros ensayos de cara a la tercera gala de 'OT 2025'.