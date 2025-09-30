Canciones de la Gala 3 de 'OT 2025': lista completa de temas y repartos

Descubre la lista completa de canciones para la Gala 3 de 'OT 2025'. Tras la primera expulsión de esta segunda edición bajo el paraguas de Amazon Prime Video, Salma de Diego y Max se la juegan esta semana al ritmo de Pablo López y Pablo Alborán respectivamente. Conoce el resto de los temas que ha propuesto la Academia a los triunfitos.

Reparto oficial de canciones entre los concursantes

Canción Grupal: 'Sarà perché ti amo' de Ricchi e Poveri.

Salma de Diego: 'Lo sabes mis zapatos' de Pablo López

Max: 'Tu refugio' de Pablo Alborán

Guille Toledano (favorito semana ) y Judit: 'Don't Leave Me This Way' de Thelma Houston

Claudia y Olivia: 'Messy' de Lola Young

María, Lucía y Cristina: 'Training Season' de Dua Lipa

Tinho y Crespo: 'El único' de de Ca7riel y Paco Amoroso

Guillo y Téyou: 'Vamos a olvidar' de de La Casa Azul y Soleá Morente

Laura y Carlos: 'Noche en vela' de Guaraná

Dónde ver la Gala 3 de OT 2025 en directo y online

Mientras que las Galas se disfrutan en Amazon Prime Video, así como el programa de 'Conexión OT', que se emite todos los días a partir de las 20:00, en el canal de YouTube oficial se puede seguir el resto del día a día de los nuevos concursantes de 'Operación Triunfo', que tras analizar la gala de anoche, durante esta tarde podrán realizar los primeros ensayos de cara a la tercera gala de 'OT 2025'.