'OT 2025' Gala 2: Iván Rojo decepciona al público y se convierte en el primer expulsado

En la segunda gala de OT 2025, Iván Rojo no logró conquistar al público y se convirtió en el primer expulsado de la edición. Sobre el escenario intentó transmitir garra con el clásico de Bon Jovi 'It’s My Life', pero la actuación quedó a medio camino, reforzando la fama de “canción maldita” en el programa, ya que en 2006 José Antonio Vadillo también fue eliminado tras interpretarla. La otra cara de la moneda la representó Claudia, que sí logró emocionar con una versión íntima y delicada de 'El sitio de mi recreo'. Acompañada únicamente del piano, conectó con la esencia de la obra de Antonio Vega y consiguió el respaldo unánime de profesores, jurado y espectadores.

Los problemas técnicos de la gala anterior desaparecieron y los concursantes arrancaron con fuerza con la actuación grupal, interpretando 'It's A Sin' de los Pets Shop Boys, conquistando el corazón de Manu Giux, que auguraba una noche de lujo sobre el escenario de 'OT' en la noche de ayer, profecía que acabó cumpliéndose con creces.

Tras las actuaciones, llegó el momento decisivo de la noche: conocer al primer expulsado de la edición. Con casi cuatro millones de votos emitidos, Chenoa anunció el veredicto del público: Claudia Arenas se salvaba con un contundente 84% de apoyo, lo que significaba la despedida de Iván, primer eliminado del concurso.

La gala continuó con una sorpresa para los concursantes. Miriam Rodríguez apareció en plató para revelar al nuevo favorito de la semana. Entre Olivia, Téyou y Guille Toledano, fue este último quien se alzó con el reconocimiento, asegurándose así una semana más de tranquilidad dentro de la Academia.

El jurado también tuvo la responsabilidad de premiar las mejores actuaciones de la velada. Los elegidos para cruzar directamente la pasarela fueron Téyou, Guillo, Cristina, Laura, Claudia, Tinho, Carlos, Olivia, Lucía y Judit, quienes recibieron elogios por su desempeño en el escenario. En contraste, Max, Salma, María Cruz y Crespo quedaron en la cuerda floja. Finalmente, los profesores decidieron salvar a Crespo y los compañeros optaron por apoyar a María Cruz, dejando a Salma y Max como los nominados de la semana.