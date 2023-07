¿Por qué Beatriz Cortázar y Paloma García-Pelayo colaboran con TVE si han fichado por Atresmedia?

Paloma García-Pelayo y Beatriz Cortázar siguen avanzando en su trayectoria televisiva fuera del ámbito del programa de Ana Rosa Quintana. Este martes, García-Pelayo se sumó al debate de 'Lazos de sangre', presentado esta temporada por Jordi González en La 1, del que Cortázar ya formaba parte desde el inicio. Queda claro que ambas periodistas han seguido caminos similares después de dejar Telecinco y fichar por Antena 3, donde se incorporarán como colaboradoras fijas en septiembre, presumiblemente de 'Y ahora Sonsoles'

La reaparición de Paloma García-Pelayo en TVE se dio en el programa dedicado a la trayectoria de Mecano y sus miembros. Allí coincidió con Beatriz Cortázar, quien hasta hace algunas semanas había sido su compañera en 'El programa de Ana Rosa'. Para Cortázar, esta fue su tercera participación en el programa de La 1, ya que también estuvo presente en los dos primeros episodios de la temporada en los que se habló de Tamara Falcó y Massiel.

Antes de dar el salto definitivo a Antena 3, García-Pelayo y Beatriz Cortázar hicieron una breve aparición en la cadena de Atresmedia. Ambas debutaron durante el especial de 'Y ahora Sonsoles' dedicado a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. García-Pelayo participó a través de un vídeo en el que aportaba algunos datos, mientras que Cortázar estuvo presente en el plató junto a Sonsoles Ónega.

No obstante, esta participación fue ocasional, ya que no será hasta septiembre cuando se incorporen oficialmente al equipo de colaboradores del magacín vespertino de Antena 3. Allí se reencontrarán con otro rostro de Telecinco, la extertuliana de 'Sálvame', Pilar Vidal, como confirmó Cortázar hace unos días al señalar: "Aunque me visteis hace unos días en el especial que Sonsoles Ónega dedicó a la boda de Tamara Falcó, no será hasta septiembre cuando empiece oficialmente", y añadió que estará "en lo que me pidan" a partir de entonces.