¿Qué día se estrena 'Los Iglesias. Her-manos a la obra'?

TVEha confirmado la fecha de estreno de su nuevo programa 'Los Iglesias. Her-manos a la obra', protagonizado por Chábeliy Julio José Iglesias. El programa debutará en el prime time de La 1 el martes 9 de julio, justo después de la primera semifinal de la Eurocopa 2024, aprovechando el tirón de audiencia que suelen tener los eventos deportivos de gran envergadura.

'Los Iglesias. Her-manos a la obra' es un docu-reality en el que los hermanos Iglesias se embarcan en la renovación de viviendas de varias personalidades famosas de Madrid y Miami. A lo largo de sus ocho episodios, los espectadores podrán ver cómo Chábeli y Julio José transforman las casas de figuras destacadas del entretenimiento y el deporte. Entre los participantes del programa se encuentran nombres conocidos como Luis Fonsi, Omar Montes, Arancha Sánchez Vicario, Gloria y Emilio Estefan, Beatriz Luengo, Yotuel, Ana Obregón y Norma Duval. Cada episodio se centrará en un encargo específico de un famoso, poniendo a prueba las habilidades de los hermanos Iglesias en el diseño y la reforma de interiores.

En este nuevo formato, Chábeli será la encargada de diseñar cada proyecto. Su visión y creatividad se combinarán con las habilidades prácticas de su hermano Julio José, quien se ocupará de llevar a cabo las reformas necesarias para transformar las ideas de su hermana en realidad. Esta dinámica de colaboración promete mostrar no solo el proceso técnico de la renovación, sino también la relación personal y profesional entre los hermanos.

El estreno de 'Los Iglesias. Her-manos a la obra' después de la primera semifinal de la Eurocopa 2024 es una decisión estratégica por parte de TVE. El evento deportivo garantiza una alta audiencia, lo que podría traducirse en un gran arranque para el nuevo programa. No obstante, el éxito no está asegurado solo por la colocación en la parrilla, como lo demostró el reciente estreno de 'Invictus', que no alcanzó las expectativas de audiencia a pesar de un lanzamiento en un horario similar. Además, el programa es producido por Beta Entertainment y se une a la creciente lista de docu-realities centrados en la renovación de viviendas, un género que ha demostrado ser popular entre los espectadores.