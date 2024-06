La razón por la cual Beatriz Luengo fue descartada de “Cuéntame cómo pasó”

Beatriz Luengofue la estrella invitada en el último episodio del podcast “Entre el cielo y las nubes” conducido por Laura Escanes para la plataforma Podimo. Durante el programa, la actriz y cantante reflexionó sobre su larga trayectoria en escenarios y en televisión, destacando un momento incómodo en sus inicios antes de alcanzar la fama gracias a la serie de Antena 3 “Un Paso Adelante”.

Inicios complicados

Luengo admitió que en 2001 grabó varias escenas en el piloto de una de las ficciones más icónicas de la televisión española, “Cuéntame cómo pasó”. La actriz pudo haber sido parte de esta serie, pero una cuestión estética echó por tierra su participación en la producción que ha narrado durante más de veinte años la vida de la familia Alcántara. “Yo hice el piloto de Cuéntame y, en el último momento, me dijeron que no porque alguien se obsesionó con que yo tenía la nariz operada, lo cual no era verdad, y de la noche a la mañana ya no fui parte del elenco”, comentó Beatriz en el podcast. Este momento fue un duro revés en su carrera, ya que hasta la llegada de “UPA”, le estaba costando hacerse un hueco en el mundo de la interpretación.

“Eso me ha generado la sensación de que nunca es suficiente, y a veces ocurren cosas que no son mi responsabilidad, pero siempre las pongo en mi balanza". Hasta la llegada de Lola, el personaje que interpretó en “Un Paso Adelante” en 2002, Luengo había tenido apariciones episódicas en televisión. Participó en dos series producidas por Globomedia, “Periodistas” y “Policías, en el corazón de la calle”. También hizo pequeños papeles en “El comisario” y “Robles, investigador”. Su inicio fue complicado, pero su carrera despegó hasta hoy en día con la llegada de “Un Paso Adelante” en Antena 3.