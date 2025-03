¿Por qué a Rafa Nadal no le funcionan los tratamientos anticalvicie? Un especialista aclara el motivo en 'TardeAR'

El tema de los injertos de pelo ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre figuras públicas como deportistas que, a pesar de someterse a tratamientos capilares, no logran los resultados esperados. Es el caso del tenista Rafa Nadal, quien se sometió a su primer injerto capilar en 2016, pero sigue enfrentando problemas de alopecia. En el programa 'TardeAR' de Telecinco, un especialista en cirugía capilar ha explicado las razones por las cuales algunos injertos no "agarran" y no dan los resultados esperados, usando ejemplos como el de Nadal y otros deportistas conocidos.

El doctor Francisco Sobrino, cirujano capilar entrevistado en el programa de Mediaset, ha explicado que la falta de éxito en ciertos tratamientos capilares puede deberse a varios factores. En primer lugar, ha mencionado a Verónica Dulanto y Frank Blanco, presentadores del espacio vespertino, que cada caso es único, ya que no todas las alopecias son iguales y cada paciente tiene características distintas que influyen en el proceso. Según el especialista, entre las causas más comunes del fracaso de un injerto se incluyen:

Mala cirugía : un procedimiento mal realizado puede afectar la calidad del injerto.

: un procedimiento mal realizado puede afectar la calidad del injerto. Rotura de folículos : si los folículos trasplantados no sobreviven, el injerto no tendrá éxito.

: si los folículos trasplantados no sobreviven, el injerto no tendrá éxito. Tratamientos previos inadecuados: si no se realiza un tratamiento adecuado antes o después de la cirugía, el injerto puede fracasar.

Exceso de implante : en algunos casos, se coloca demasiada cantidad de injerto, lo que puede afectar la correcta integración del cabello.

: en algunos casos, se coloca demasiada cantidad de injerto, lo que puede afectar la correcta integración del cabello. Falta de hidratación : una mala hidratación en el proceso de recuperación puede interferir en el éxito del injerto.

: una mala hidratación en el proceso de recuperación puede interferir en el éxito del injerto. Mal diagnóstico o infección posterior: una intervención realizada sin un diagnóstico adecuado o una infección tras la cirugía pueden arruinar los resultados.

El caso de Rafa Nadal no es el único en el que un deportista ha tenido problemas con injertos de cabello. David Silva, exfutbolista de la selección española, también se sometió a un injerto hace varios años,pero no tuvo éxito. De hecho, Silva estuvo rapado un tiempo debido a una infección posterior a la operación. Para el doctor Sobrino, este tipo de complicaciones pueden ocurrir, y aunque en el caso de Nadal no se ha realizado un diagnóstico personal, probablemente el tenista haya tenido alguna complicación en el postoperatorio.

Por otra parte, Francisco Sobrino ha insistido durante su intervención en la importancia de consultar con profesionales especializados antes de someterse a cualquier procedimiento. Para obtener buenos resultados, es crucial que el tratamiento capilar sea adecuado al caso específico de cada paciente y que se realice un diagnóstico exhaustivo de su situación, teniendo en cuenta el tipo de alopecia y las condiciones del cuero cabelludo. Aunque los injertos capilares suelen tener buenos resultados en la mayoría de los casos, el cirujano ha resaltado que un tratamiento adecuado y personalizado es fundamental para asegurar la supervivencia de los folículos trasplantados.