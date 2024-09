Rafa Nadal: tratamientos para el pelo más allá de los injertos

Rafa Nadal, el legendario tenista español, ha vuelto al circuito, aunque con la duda de si 2024 será su última temporada profesional. En paralelo a sus desafíos físicos, también ha lidiado con problemas relacionados con la alopecia androgénica que sufre, una condición genética que provoca el afinamiento y debilitamiento progresivo del cabello, especialmente en la parte superior de la cabeza y las sienes. En su caso, comenzó a perder cabello en la parte delantera de la cabeza, un patrón común en hombres con esta predisposición.

En 2016, decidió someterse a un implante capilar en Clínica Menorca, una solución definitiva para este problema. El injerto capilar se realiza tomando folículos de la zona occipital, que no tiene receptores para la testosterona, la hormona responsable del debilitamiento del cabello en otras partes de la cabeza.El implante que recibió el deportista incluye una técnica avanzada que se combina con bioestimulación mediante factores de crecimiento, lo que favorece la regeneración y cicatrización de los folículos implantados. Esta intervención le permitió recuperar cabello en la parte frontal, aunque todavía presenta adelgazamiento en la coronilla, debido a la progresión natural de la alopecia. Sin embargo, el cabello trasplantado es permanente, ya que los folículos implantados están diseñados genéticamente para no ser afectados por la calvicie.

Tenis.- El español Rafael Nadal no disputará la Laver Cup de la próxima semana en Berlín Europa Press

La alopecia androgenética masculina es provocada por andrógenos, hormonas que comienzan a producirse en la pubertad. También se presenta en un 20 por ciento de hombres jóvenes entre 18 y 25 años, que fue el caso de Nadal.

La predisposición a esta forma de alopecia se hereda principalmente de la madre. Muchos hombres evitan consultar a especialistas, ya que no consideran la pérdida de cabello una enfermedad. Sin embargo, se desaconseja acudir a centros donde no haya un doctor especializado en el tema ya que no abordan el problema de manera científica y genera altos costes.

No obstante, si el paciente carece de suficientes folículos en la nuca o tiene cabello muy fino, puede no ser candidato para un trasplante, especialmente si presenta efluvio telógeno crónico o alopecia areata. Por eso, hoy en día existen tratamientos que, sin necesidad de cirugía, aumentan el grosor y espesor del cabello combinando medicamentos como minoxidil o/y finasterida que tienen un éxito del 90 por ciento, un notable avance con respecto a hace dos décadas. Y eso sí, siempre en clínicas especializadas con doctores con experiencia. Y por mucho que nos tiente: ¡Nada de irse a Turquía! Lo barato suele suele salir caro.