El supuesto padre biológico del hijo de Ivonne Reyes impide a ‘TardeAR’ dar el gran paso

Ivonne Reyes llevaba tres años desaparecida del foco mediático, aunque ha regresado por todo lo alto. El escándalo continúa acompañando sus declaraciones. No solo por decir estar “arruinada y en tratamiento psiquiátrico”, sino también por lo que no dice y otros interpretan. Aunque no quiso entrar en más batallas contra el padre de su hijo, Pepe Navarro, lo cierto es que el afamado presentador se dio por aludido y acudió a ‘De viernes’ para atacarla una vez más. Se quejaba del dinero que ha ganado a su costa hablando de la paternidad de su vástago Alejandro, a la vez que subrayaba de nuevo que él no es el padre, aunque un juez dijo que sí.

El presentador mantiene que, a lo largo de estos 15 años de batallas judiciales y mediáticas contra la actriz, han sido muchos los que se han acercado a él para apoyarle. También para ponerle en preaviso de que conocen quién es el presunto padre biológico del joven. Pepe Navarro subraya que el niño de 25 años no es suyo y quiso apuntar a posibles candidatos a ocupar su lugar, entre ellos hablando de un español y un venezolano. Se activó la maquinaria para descubrir de quién estarían hablando. La investigación se ha frenado en seco.

Se para la investigación sobre Ivonne Reyes y su hijo

Desde ‘TardeAR’ no solo se pusieron a tirar del hilo por lo expuesto por Pepe Navarro en ‘De viernes’ este fin de semana. También tras haber recibido información en la redacción que les hizo ponerse sobre la pista y dar con la identidad del presunto padre biológico de Alejandro Reyes, en caso de que se dé por cierto que no es el presentador. Pero minutos después de anunciar en lo que andaban, desde el programa de Telecinco han rectificado y han anunciado que más nada se hablará sobre el tema, tras recibir un contundente aviso.

Se les ha cerrado el pico. Así lo ha reconocido Paula Pastor, subdirectora del espacio de las tardes de Mediaset: “Hemos tenido que paralizar la investigación, nos hemos visto casi obligados. Como sabéis, este programa recibió un mensaje de una persona que aseguraba saber quién es el padre del hijo de Ivonne. Esos datos hablaban de un hombre de 55 a 60 años y que vivía en Santander”. Hasta aquí se ha desplazado un equipo del programa, cuyo trabajo no podrá ser emitido al querer evitar los problemas que conllevarían si no atienden la advertencia.

El supuesto padre biológico mueve ficha para ocultarse

“Este hombre vivía allí porque trabaja para el Ayuntamiento, era funcionario. Conoció a Ivonne un verano en la que ella se desplazó hasta esa ciudad. ¿Qué pasó después? Según esta fuente, este hombre se habría mudado a Madrid para emprender una nueva vida profesional”. Aquí se han plantado y se han visto con las manos atadas a la hora de dar más datos para identificar de quién se trataría la persona que han estado buscando durante casi dos décadas sin demasiado éxito.

Quizá porque él ha querido eludir el escándalo e impide que su nombre salga a la luz. “Como os explicaba, hemos tenido que paralizar la investigación porque este hombre del que estamos hablando habría dado una orden estricta a todo su entorno de que no nos digan nada. Se ha enterado de que estamos haciendo preguntas y no quiere que se sepa su identidad”, se excusaban desde ‘TardeAR’ para explicar por qué no van a seguir con el tema.