Óscar Puente la lía en redes al vacilar sobre los incendios en España: ''¿Qué tal el tiempo en Cádiz?''

Uno de los incendios más destructivos del verano en España continúa fuera de control, arrasando no solo miles de hectáreas sino también zonas de gran valor histórico y natural, como Las Médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las llamas han obligado a desalojar a unas 800 personas de localidades como Carucedo, Orellán, Las Médulas, Voces y Montes de Valdueza.

La gestión de la emergencia involucra tanto a las autoridades autonómicas, dirigidas por el PP, como a recursos estatales bajo el PSOE. En este contexto, el líder popular Alberto Núñez Feijóo afirmó haber estado en contacto con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para seguir la evolución de la situación. Según informaron algunos medios, Mañueco se encontraba de vacaciones en Cádiz, lo que encendió la polémica en redes.

En un mensaje en X, Feijóo expresó: “En permanente contacto con Alfonso Fernández Mañueco para conocer la evolución de los incendios que afectan a Castilla y León. Todo mi apoyo a los efectivos de extinción que tratan de sofocarlos y mi cariño a los afectados”.

Poco después, el ministro de Transportes, Óscar Puente, respondió con ironía: “¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En CyL está calentita la cosa”. Su comentario provocó críticas de varios usuarios, que le reprocharon falta de sensibilidad ante el drama que viven los afectados.

Uno de ellos le contestó: “Óscar hay gente sufriendo por Zamora y León. Aunque sea por un momento habría que dejar de tirarse los trastos a la cabeza digo yo”, mientras que otro le pidió “decoro”: “Una cosa es el humor o la ironía y otra es tu última frase. Un poco más de decoro, por favor”.