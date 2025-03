"La reina de los realities", nueva colaboradora de 'Fiesta'

Uno de los programas de Telecinco continúa ampliando su equipo de colaboradores para ofrecer un mejor contenido a sus espectadores. Nos referimos al magacín presentado por Emma García, 'Fiesta'. En las últimas semanas, recuperó a Ana María Aldón y fichó a Miguel Frigenti. Ahora, este fin de semana también ha incorporado a sus filas a una nueva integrante.

La presentación se hizo por todo lo alto. De hecho, fue anunciada como "la reina de los realities". Y es que la cadena ha querido seguir poniendo el foco en las personas que más han trascendido en su paso por los últimos contenidos de Mediaset. Por ello, apuesta para este programa por Marieta: ganadora de 'GH DÚO 3' y exconcursante de 'La isla de las tentaciones 7' y 'Supervivientes 2024'.

Primeras declaraciones

"No puedo quejarme ni de tener trabajo ni de toda la experiencia que he vivido en un año. Creo que la clave de mi éxito, y así siempre me lo han hecho saber, es por mi naturalidad y porque soy una chica campechana. Al final esto es lo que transmito y lo que llega a la gente", explicó la nueva colaboradora del programa de Telecinco 'Fiesta'.

Además, al ser preguntada por la fama y qué tal lleva ser conocida no dudó en reconocer que "a veces muy bien y otras muy mal". Hay que tener en cuenta que gracias a esta exposición pública y su paso por la cadena ha empezado una relación sentimental con el ex de Gran Hermano Suso Álvarez. "Lo quiero todo ya. Es el hombre de mi vida. Quiero estar todos los días con él, hasta el último. Nunca había sentido la sensación tan bonita que tengo desde que lo conocí", añade Marieta.

Igualmente, la nueva colaboradora explicó la manera en la que se conocieron: "El roce hizo el cariño y yo que estaba muy pesada detrás de él y al final le dije 'chico, tómate un café conmigo' y quiso. Desde entonces ya no me separé de él. Nos fuimos a vivir juntos al mes de conocernos. Suena una locura, pero es que nos ha ido muy bien y no me arrepiento para nada".

Una llamada sorpresa

Posteriormente, Emma García sorprendió a Marieta con una llamada de su pareja: "Me emociona escucharla porque, en televisión, siempre han hablado mal de mí. Tú lo sabes, Emma. Ahora Marieta siempre me habla con un amor hacia mi persona increíble. Siempre habla con un cariño y a mí me genera una admiración tremenda. "Es una mujer tan inteligente, Emma, ya la conocerás... Es mucho mejor que yo en todo, ya lo verás". Sus palabras emocionaron a la protagonista.

Finalmente, tras todas estas presentaciones y cuestiones relativas a su primer día, en la que también se habló de una posible boda entre ambos, se unió al debate de 'Supervivientes 2025' junto al resto de colaboradores. Entre todos ellos, destaca la presencia de Miguel Frigenti con el que no tuvo una buena relación durante la presencia de ambos en 'GH DÚO 3'.