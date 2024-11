La reportera de Telecinco pide perdón por su fallo garrafal con la pintada de "Pedro HDP"

'Vamos a ver' de Telecinco, presentado por Joaquín Prat, se ha visto inmerso en la polémica debido a un error de interpretación realizado por una de sus reporteras, Silvia Ruiz, durante una conexión en directo el 12 de noviembre. El equipo cubría las devastadoras consecuencias de la DANA que golpeó con fuerza la Comunidad Valenciana, afectando especialmente a la localidad de Massanassa. En medio de la cobertura, Ruiz se topó con una pintada en barro en la que se leía "Pedro HDP". Sin percatarse del sentido despectivo del mensaje, la reportera interpretó erróneamente las palabras como "Pedro descanse en paz".

La confusión generó una avalancha de críticas en redes sociales, obligando a Joaquín Prat a salir en directo poco después para ofrecer una disculpa y aclarar la situación. En un gesto de responsabilidad, Prat enfatizó que el error no tuvo mala intención. Sin embargo, la presión no disminuyó y a los pocos días, Ruiz ha regresado en directo al programa para abordar lo sucedido, expresar su pesar y pedir disculpas públicamente. En su intervención, la reportera de Mediaset ha reconocido el impacto de la situación, describiendo la jornada como "muy dura" y explicando que las coberturas en situaciones de emergencia suponen un gran reto emocional y profesional. "Somos personas. Detrás de estos micrófonos, detrás de las pantallas hay personas. Intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor que podemos", ha afirmado, visiblemente afectada. Ruiz ha explicado que el contexto de trabajo a contrarreloj y la complejidad del entorno contribuyeron al error. "El comentario fue de la manera más inocente del mundo. Yo pido disculpas, desde luego, por si alguien se ha ofendido", ha añadido.

Por otra parte, la intervención de Ruiz también ha incluido una reflexión sobre las críticas en redes sociales. El apoyo de Joaquín Prat ha sido fundamental, defendiendo a la reportera y señalando que se trató de un simple malentendido. "Nos llama mucho la atención la campaña en redes cuando alguien comete un error. Supongo que no identificaste a la persona a la que iba dirigida la pintada ni tampoco comprendiste el acrónimo al que te referías", ha comentado el presentador, aludiendo a la desproporcionada reacción en redes sociales.

Joaquín Prat y Silvia Ruíz en 'Vamos a ver' Mediaset

Más allá del incidente, Prat ha destacado la profesionalidad de Ruiz, quien continua cubriendo historias en la zona afectada por la DANA. A pesar de la presión y los comentarios negativos, la reportera ha seguido al pie del cañón, dando voz a quienes más lo necesitaban en un momento crítico. En este sentido, Prat ha concluido su defensa subrayando que "he visto cosas que me ponen la carne de gallina y esta, desde luego, no es una de ellas".