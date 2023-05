El reproche de Asraf Beno que ha hecho explotar a Alma Bollo: ''¡¿Qué estás hablando?!''

La tensión y los conflictos se han convertido en la trama favorita de los concursantes de ‘Supervivientes 2023’. El reality de Telecinco acaba de cumplir dos meses en antena y los supervivientes, a pesar del poco tiempo que les queda en las islas hondureñas, no paran de repetir roces, especialmente por la comida.

Esta vez ha sido Asraf Beno quien quería estar presente en el reparto de comida para controlar las cantidades. ‘’Pero, ¿por qué no se nos espera para repartir? No entiendo nada, cada uno reparte lo que quiere’’, comenzaba diciendo el superviviente en bajo. ’’Se reparte igual a todo el mundo’’, respondían los hermanos Manuel Cortés y Alma Bollo a la vez que Beno lo negaba afirmando que Alma se echa más arroz.

Asraf y Alma Bollo discutiendo en 'Supervivientes 2023' Mediaset

"Eres un falso, un sibilino y un personaje, todas las personas quieren que reparta mi hermana y será por algo, déjanos tranquilos y dedícate a hacer tu concurso’’, le espetaba el hijo de Raquel Bollo. El novio de Isa Pantoja seguía con sus acusaciones afirmando que Cortés se quedaba con más peces. "Eres el más falso de todo supervivientes", le dice Manuel mientras que el modelo le afirmaba ‘’que no se iba a fiar de ellos’’.

‘’Lo que no sé es cómo se fía de ti mi familia’’, le volvía a responder el cantante. "Tienes un ego que te cagas", se la devolvía el novio de Isa Pantoja a lo que Cortés volvía con reproches. "Yo no soy tu familia ni quiero serlo, eres la persona más fea y mala que he conocido en mi vida, pena me da que estés con familia mía", le recriminaba mientras que Asraf le pedía que no se metiera con la familia. Fue en este momento cuando Bollo no dudó en retomar el conflicto, cansada. "Es la mía y no la tuya", decía Alma.

Adara tranquilizando a Alma Bollo Mediaset

"Tú a mí no me tocas nada y no me he metido con nadie, tergiversador", volvía a decir Manuel. Asraf, cabreado, no dudó en meter a su chica de por medio. "Hasta con tu prima te has metido, ¿más falso se puede ser? Mentiroso"

"¿Tú de quién hablaste el año pasado?’’, le soltaba Beno a Alma haciendo referencia a cuando la superviviente concedió una entrevista con su madre para hablar de la nula relación que tenia con su padre. ‘’¿Qué yo hable el año pasado de quién?, ¿qué estás hablando?, ¿de quién he hablado yo?", le preguntaba histérica su compañera de concurso a la vez que Adara intervenía para separarles.

"El único que habla de tu propia mujer es tu hermano, este señor es conocido por acostarse con mi prima y su hermano ha dicho que se ha acostado con ella también, que hable de su familia que es la que no protege a la mía. Sinvergüenza, es lo que eres", gritaba enfadado para luego advertir que se iba del programa por estar cansado de que su compañero de supervivencia le busque las cosquillas.