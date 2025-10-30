Dani Martín adelanta los detalles de la "mejor gira" de su vida en 'El Hormiguero': "Empezamos por la traca final"

'El Hormiguero' ha despedido la semana en la que ha alcanzado los 3.000 programas con la visita de Dani Martín, que ha presentado en primicia su nuevo single, demostrando la gran relación que mantiene con Pablo Motos y el programa, con quien ha trabajado recientemente en la grabación de una cámara oculta a sus fans y que ha mostrado durante la entrevista de este jueves.

El cantante ha presentado su nueva gira '25 P*t*s Años', un homenaje al cuarto de siglo que lleva de carrera, y que comienza con diez conciertos en el Movistar Arena para continuar por todo el país, una nueva etapa que tiene muchas ganas de empezar porque quiere que sea "la mejor gira de mi vida". Además, ha compartido un trocito de su nueva canción 'Veinticinco', que conmemora todos esos años.

"Vengo a agradecer al público por la acogida que ha dado a la gira. 25 años después tengo la suerte de poder seguir viviendo de lo que más me gusta y la canción habla de todos esos momentos", ha explicado el artista madrileño, añadiendo que el nuevo sencillo recuerda a "aquella cosa que salía de las entrañas, muy efervescente, como nos pasaban las cosas hace 25 años".

Dani Martín también ha detallado cómo van a ser los próximos conciertos, centrados en sus discos más icónicos y con nuevas ideas que parten de él. "He viajado viendo espectáculos por todo el mundo y de ahí he cogido ideas de cómo me gustaría que fuera mi gira", ha explicado.

"Vamos a dar mucha pirotecnia, mucho fuego. Lo mismo que vamos a hacer en el Movistar Arena lo vamos a hacer en toda España, con mucho mimo", ha expresado, comentando que con las canciones va a ir "a full" y este año va a empezar por "el final", cantando "lo que tu te esperarías que fuera la traca final" durante los primeros 40 minutos.

Asimismo, ha hablado sobre la elección de cantar más de una vez en lugares con menos capacidad que un estadio: "En vez de hacer un concierto en el Metropolitano, pensaba que para el público era mejor hacer 10 noches en el Movistar Arena, porque suena mejor".

Por otro lado, ha hablado de Rosalía, después de haber coincidido con ella a la hora de sacar sus nuevos temas. "Lo único que nos queda es admirarla, agradecerla porque nos pone en el mapa. Yo estoy en otra liga, Rosalía es Audrey Hepburn y nosotros somos Fernando Esteso y Pajares", ha asegurado, alabando que "ella ya no va al single, a la radio, a seguir la corriente".

Durante la entrevista también ha habido espacio para relatar alguna que otra anécdota y el cantante ha optado por rememorar lo que le ocurrió durante la grabación de un documental en la selva en la frontera de Argentina, Paraguay y Brasil.

El artista ha narrado que después de andar siete horas diarias, necesitaba ir al baño a hacer sus necesidades y que, cuando finalmente llegaron a una cabaña "había una especie de excel" en el que ponía que le había tocado compartir habitación con el director del documental.

"Entro con él y le digo que tengo que ir al baño. Me siento y hago lo que todos los seres humanos hacemos, me doy la vuelta, le doy a la cisterna y no hay agua", ha proseguido, aclarando que en esa situación cogió "mucho papel higiénico" para tirar las heces por un "ventanuco abierto" que había visto.

"Agarro el asunto, me levanto y cuando llega al ventanuco, era una mosquitera. Entonces hizo un efecto boomerang, que supongo que será por el karma, y se vino contra mi face", ha contado entre las risas del presentador y el público en plató.

