'De Viernes' hablará con el promotor de Andy y Lucas para destapar la intrahistoria del dúo tras su despedida

Después de haber conseguido la primera entrevista en televisión de Eugenia Osborne, 'De Viernes' volverá a contar con un testimonio inédito y de actualidad este 31 de octubre a partir de las 22:00 horas en Telecinco: Álvaro Molina, promotor de Andy y Lucas, revelará muchos de los secretos de la carrera del famoso dúo musical.

El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ahondará en la historia de los cantantes, que se acaban de despedir de los escenarios tras 22 años juntos, a través de las declaraciones de Molina, cuya expareja le fue infiel con Lucas.

De esta forma y según ha adelantado Mediaset, el promotor relatará polémicos episodios del pasado del grupo y abordará la verdadera relación entre los dos artistas, además de los motivos que les han llevado al distanciamiento.

En el plató también estará presente Lydia Lozano, que llevaba dos semanas ausente por el ingreso hospitalario de su marido. Lo hará después de salir a la luz en una revista unas fotos suyas sola y rota de dolor en las inmediaciones del centro sanitario. La colaboradora abordará el duro trance que está afrontando, derivado de la situación límite de salud por la que atraviesa su marido, Charly, al que está muy unida tras más de 35 años de matrimonio.

Por otro lado, Gloria Camila Ortega, expulsada en plena recta final de 'Supervivientes All Stars', se sentará para valorar por primera vez todo lo que ha sucedido en su familia durante su estancia en Honduras, como la reaparición televisiva de su sobrina, Rocío Flores, y las recientes entrevistas concedidas al programa por su tío, Amador Mohedano. Además, hará balance de su destacado paso por el reality, en el que ha recuperado la sintonía con Iván González.

Otro de los platos fuertes de la noche llegará con la visita de Jorge González, participante de 'Bailando con las Estrellas', junto a Gemma Domínguez, con quien está formando una de las parejas de baile más brillantes del talent show. El concursante repasará su carrera tanto artística como televisiva, se referirá a algunos episodios de su pasado y hará balance de su participación en el concurso, donde está protagonizando también emotivos momentos.