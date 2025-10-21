Acceso

RTVE pone en marcha la búsqueda de los nuevos aspirantes de ‘MasterChef 14’

La cadena pública y Shine Iberia abren el casting de la nueva edición del talent culinario más exitoso de la televisión española

'MasterChef' ya ha iniciado la búsqueda del sucesor de Gabriela
RTVE y Shine Iberia (Banijay Iberia) han abierto el proceso de casting para la decimocuarta edición de ‘MasterChef’, el talent culinario de La 1 que busca a nuevos cocineros amateurs dispuestos a poner a prueba su talento y creatividad frente a los fogones. Los aspirantes ya pueden inscribirse para optar a una de las plazas del concurso, que mantiene su apuesta por descubrir perfiles con pasión por la gastronomía y respeto por el producto.

El anuncio llega tras el cierre de la última edición, ‘MasterChef 12+1’, que coronó el pasado 30 de junio a Gabriela Hinojosa en una de las finales más reñidas del formato. La madrileña se impuso con un menú inspirado en su historia personal y se llevó el premio de 100.000 euros, además de la publicación de su propio libro de recetas y una beca en el Basque Culinary Center.

La anterior temporada volvió a confirmar el tirón del formato en la parrilla de La 1, con una media del 15,1% de cuota de pantalla en su final y más de 860.000 espectadores de media. En diferido, el programa sumó un peso del 32% de su audiencia total consolidada, consolidándose como uno de los contenidos más vistos de la televisión española.

