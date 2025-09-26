RTVE sorprende y recupera para La 2 el programa 'La Garita'

RTVE ha encadenado recientemente dos tropiezos en su parrilla: 'La familia de la tele' y 'La Garita'. El primero ha decidido olvidarse de su breve paso por el ente público y ha regresado al “pisito” de Canal Quickie y Ten, mientras que el segundo, cancelado tras solo dos semanas de emisión, tendrá ahora una segunda vida en La 2. Será este sábado 27 de septiembre a las 23:20 cuando la cadena recupere el espacio conducido por los cómicos J.J. Vaquero y Álex Calvero, un formato que rescata momentos emblemáticos del archivo de RTVE. La intención inicial era que este programa sirviera de telonero en el access prime time de La 1 durante julio y agosto, como antesala del regreso de 'El Grand Prix del verano'. Sin embargo, las audiencias no acompañaron y la cadena se vio obligada a retirarlo. Ahora, RTVE busca revalorizar la inversión de 900.000 euros que supuso su producción, dándole una segunda oportunidad en un horario menos exigente.

Pese a su retirada exprés, 'La Garita' ha supuesto un importante coste para RTVE. Según la actualización de contratos publicada por la corporación en su portal de transparencia, el programa contó con un presupuesto de 917.178 euros y fue producido en colaboración con Globomedia. A principios de agosto, el medio especializado El Televisero publicaba que fuentes de RTVE había suscitado la posibilidad de que el formato siguiese en antena, en La 2 de RTVE, hecho que finalmente sí ocurrirá.