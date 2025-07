Rubén Amón, crítico con los socios del Gobierno durante la comparecencia de Pedro Sánchez: "Le están dando cariñitos"

Rubén Amón expresó en 'Espejo Público' su decepción ante lo que considera una sorprendente complacencia por parte de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez en un momento crítico para el PSOE. A su juicio, la falta de contundencia en la sesión no solo fue política, sino también simbólica. Amón esperaba una reacción más dura, al menos en el plano formal, frente a un presidente salpicado por los escándalos que rodean a su entorno político. Lejos de eso, observó cómo la animadversión hacia Feijóo y Abascal pesaba más que el deseo de exigir responsabilidades a Sánchez. Para el analista, la sesión mostraba un desequilibrio moral: los socios parecían más interesados en evitar un hipotético gobierno del PP y Vox que en poner freno a una deriva institucional marcada por episodios de corrupción. Considera, además, que el ambiente político actual es el resultado de una inercia prolongada, donde la pasividad y la falta de vigilancia han permitido que figuras como Cerdán o Ábalos florezcan dentro de un ecosistema que, según él, se ha podrido sin que nadie quiera asumir el coste político de señalarlo.

En ese sentido, Amón lamentó que figuras clave como Yolanda Díaz dedicaran más tiempo a arremeter contra expresidentes del PP (como Aznar o Rajoy) que a cuestionar al propio Pedro Sánchez. "El problema de España no puede seguir siendo Feijóo", sentenció, criticando la estrategia de desviar la atención hacia el pasado para esquivar las responsabilidades del presente. A su entender, si no existe una moción de confianza real, y el presidente no se expone al voto, al menos los socios deberían haber simulado cierta hostilidad como muestra de tensión democrática. Pero en lugar de eso, observó lo que él calificó como una sesión de “cariñitos” hacia Sánchez, pese al desgaste evidente que sufre su gobierno. Para Amón, este clima político permite que el Ejecutivo siga en pie, no por méritos propios, sino por la utilidad que le reconocen sus aliados para frenar a la oposición. La presencia de Ábalos en la bancada del grupo mixto, sin intervenir, simbolizó ,según él, el fracaso del relato de regeneración prometido hace siete años, que ahora se desmorona sin apenas resistencia