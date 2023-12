Sabina y Mocedades están presentes en el reparto temas de 'Operación Triunfo 2023' para la Gala 3

Tras la expulsión anoche de Suzete, y la consiguiente salvación de Lucas, 'Operación Triunfo 2023' ya trabaja en la Gala 3, que tendrá ocasión el próximo lunes 11 de diciembre a partir de las 22 horas.

Para ello, en la Academia del programa de Amazon Prime Video se ha producido el tradicional reparto de temas para que los 15 concursantes vayan ensayando de cara a las próximas actuaciones, quedando distribuidos de la siguiente manera:

Los dos nominados en esta ocasión, Álex Márquez y Omar, han elegido "Ladrona" de Morat y "La canción más hermosa del mundo" de Joaquín Sabina (con buen criterio) respectivamente para tratar de prolongar su estancia en el talent musical.

Por su parte, el dueto conformado por Ruslana y Martin cantarán "Inmortal" de La Oreja de Van Gogh; mientras que "I Kissed a Girl" de Kate Perry cruzará los caminos de Chiara y Violeta de cara a la Gala 3.

"Péiname Juana" de los granadinos La Plazuela será interpretado a dúo por Salma y Denna, iliberitana esta última también. Un trío conformado por Lucas, Paul y Cris cantarán "Back For Good" de Take That.

Por su parte, la otra terna compuesta por Juanjo, Álvaro y Bea les ha tocado en suerte un tema de Sam Smith y Kim Petras: "Unholy". Asimismo, la aragonesa Naiara, nómada favorita de la Gala 2, tiene un importante desafío, amén de una oportunidad para lucirse, por delante: ha de cantar en solitario por Mocedades: "Tómame o déjame".