Explosiva reacción la que vivieron anoche los participantes del reality de Telecinco. Bronca inédita de Sandra Barneda en la segunda noche de 'La isla de las tentaciones 9' debido a la actitud de las parejas cuando se produjo el primer reencuentro, que sirvió como telonero idóneo del estreno de 'La que se avecina' en la cadena principal del grupo Mediaset. La maestra de ceremonias de reality de convivencia entre parejas y solteros saltó de manera desproporcionada, recriminando la actitud de los concursantes y amenazándolos con expulsaros de esta increíble experiencia televisiva.

Durante la emisión, la tensión entre los concursantes alcanzó un punto máximo cuando Claudia perdió los nervios con Gilbert y se produjo un momento de gran tensión que obligó a Sandra Barneda a intervenir para frenar la discusión. La presentadora le advirtió con firmeza que había sobrepasado los límites y que su actitud podía tener consecuencias. Tras el incidente, la joven reconoció entre lágrimas que había perdido el control y se mostró arrepentida por su reacción, asegurando que se dejó llevar por lo que sentía en ese instante.

Tras la bronca de Sandra Barneda, los tentadores VIP suben la temperatura en las villas

El explosivo reality de Mediaset hecho más leña al fuego al presentar los nuevos tentadores VIP de esta edición: Érika y Gerard (de la última edición anterior)y Albert Barranco, que subieron la temperaturas en Villa Playa y Villa Montaña.

La primera tentadora no dudó y eligió a Juanpi, mientras que Gerard se decantó por Claudia y Barranco buscará conquistar a Helena, quien ya ha sufrido en sus carnes la primera infidelidad del programa.