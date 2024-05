Sandra Barneda para en seco a Antonio Montero: “Es la historia mayormente del sexo masculino”

La polémica en torno a Edmundo Arrocet, el humorista chileno que fue pareja de María Teresa Campos, no ha cesado en las últimas semanas. En esta ocasión, el foco se ha dirigido a las declaraciones de una amiga de la segunda mujer de Edmundo Arrocet, Rocío Corral, destapando que fue denunciado por bigamia, el acto de una persona que contrae matrimonio cuando ya está legalmente casado con otra.

Este miércoles el plató de “Así es la vida” ha traído un intenso debate sobre la infidelidad, la bigamia y Edmundo Arrocet. La más polémica de las opiniones la ha tenido Antonio Montero, quien defendía que en esta vida “todo es posible. Se pudo quedar pillado de la madre de Gabriela, tener una relación esporádica, quedarse embarazada y luego decir: 'Oye, mi vida está con mi mujer. Yo me caso para darte la paternidad'”, afirmaba el periodista indicando que ese tipo de situaciones pasaban “todos los días”.

Sandra Barneda y Cesar Muñoz en "Así es la vida" Mediaset

Estas han sido las palabras que han encendido la indignación de sus compañeras, entre ellas de Carmen Borrego, que ha señalado que Edmundo “viajaba y en un viaje dejó a esta señora embarazada”, lo que no era excusa para cometer bigamia. Sin pensarlo dos veces el periodista ha reaccionado quitándole hierro a la discusión: “Historia de la humanidad”, ha indicado.

Sandra Barneda no ha podido evitar responder a un comentario al más puro estilo de Antonio Montero. No ha sido la primera vez que la presentadora estalla y decide pararle los pies a su colaborador. Lo cierto es que en reiteradas ocasiones ha tenido que recordarle que la sociedad evoluciona y que, por suerte, parece que avanza hacia un mayor equilibrio entre todas las personas: “Es la historia mayormente del sexo masculino, que ha hecho muchas veces lo que ha dado la gana”, arrancaba su discurso. “Durante muchos años, pero ha llegado un momento que la legislación y la sociedad se está equilibrando. La libertad empieza cuando le cuentas al otro lo que vas a hacer. ¡No te fastidia!”, terminaba Sandra recibiendo el apoyo de Carmen Borrego: “Una infidelidad no puede ser bonita porque hay una persona engañada”.

Lo cierto es que el enfado de Barneda estaría bien fundamentado. Hace algunas semanas mostró tajante su postura ante el humorista y cómo este había tratado al clan Campos: “Una persona que habla con esa inquina, con esa maldad y va cada vez a más… me duele por María Teresa Campos”, expuso en su momento. Por ello no es de extrañar que estalle ante un comentario que apoye este comportamiento en el que, para sorpresa de nadie, siempre acaba saliendo perjudicada la mujer.