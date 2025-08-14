El toreo inunda las pantallas este puente de agosto: programación completa completa gratis entelevisión

Este puente de agosto, los amantes de la tauromaquia tienen una cita con el televisor. Las principales cadenas autonómicas con tradición taurina han preparado una programación sin precedentes, llevando a las casas de miles de espectadores encierros, corridas, novilladas y festejos populares desde distintos puntos de la geografía española. Será un fin de semana para no moverse del sofá y disfrutar, gratis y en abierto, de una maratón de emoción y bravura.

Telemadrid, Canal Sur, Castilla-La Mancha Media, Canal Extremadura, Aragón TV y Navarra Televisión demuestran, una vez más, su compromiso con la difusión de la cultura taurina. Desde las vaquillas de la Feria de la Albahaca hasta las corridas más esperadas, pasando por novilladas con y sin picadores, la oferta abarca todos los formatos y categorías, apostando por acercar el mundo del toro a todos los públicos.

El peso de las televisiones autonómicas en la temporada taurina es incuestionable. No solo transmiten ferias de enorme relevancia como Sevilla o San Isidro, sino que también apuestan por festejos de escuelas taurinas, certámenes de rejoneo y encierros populares, mostrando la riqueza y diversidad de la tauromaquia. Todo ello en un contexto en el que el debate social sobre el toreo sigue vivo, y donde la visibilidad mediática se convierte en un factor clave.

Este fin de semana, la variedad es la nota dominante. Desde plazas con historia como Toledo o Sanlúcar de Barrameda hasta municipios con arraigo taurino como Cenicientos, Herrera del Duque o Povedilla, la programación permitirá al aficionado viajar por España sin salir de casa. Los festejos, que se retransmitirán tanto en directo como en diferido, muestran el interés de las televisiones autonómicas por cubrir todos los frentes de la afición.

📺 Programación taurina del puente de agosto en televisión:

Viernes 15 de agosto

08:00 h – Aragón TV. Huesca. Feria Taurina de la Albahaca. Suelta de vaquillas.

19:30 h – Castilla-La Mancha Media. Toledo. Erales de Sagrario Moreno para Raúl Caamaño, Bruno Gimeno, Sergio Moreno, Jaime Torija, Jesús Herrera y Rodrigo Villalón.

21:30 h (diferido) – Telemadrid. Cenicientos (Madrid). Toros de Adolfo Martín para Damián Castaño, Joaquín Galdós y Juan de Castilla.

Sábado 16 de agosto

18:00 h – Canal Sur. Cazalla de la Sierra (Sevilla). Fomento de la Cultura Taurina en Andalucía. 2ª Semifinal. Erales de Millares para Isaac Galvín, Juan Jesús Rodríguez, Noel García, Cristian Restrepo, José Antonio de Gracia y Fernando Lovera.

18:00 h – Castilla-La Mancha Media. Sigüenza (Guadalajara). Erales de Santafé Martón y Fuenterroble para el rejoneador Sergio Domínguez y los novilleros Jesús Romero y Pedro Andrés.

Domingo 17 de agosto