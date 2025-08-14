Prime Video transforma conocer a la suegra en un thriller

Conocer a la familia política siempre tiene su cuota de tensión: las miradas evaluadoras, las preguntas incómodas y ese aire de juicio silencioso flotando en la sala. Pero rara vez la situación escala hasta el punto de convertirse en un duelo psicológico… a menos que estés en 'La Novia', el nuevo thriller de Prime Video que llega el próximo 10 de septiembre y del que ya tenemos trailer.

La serie está protagonizada por Olivia Cooke ('House of the Dragon') y la mítica Robin Wright ('House of Cards', 'La princesa prometida'), que no solo ejerce delante de la pantalla, ya que también dirige algunos capítulos y figura como productora ejecutiva.

'La novia' adapta una novela homónima de Michelle Frances y sigue a Laura, una mujer con una vida aparentemente perfecta que se tambalea cuando su hijo lleva a casa a su nueva novia, Cherry. Laura empieza entonces a sospechar que ella no es quien aparenta ser.

Este juego de poder y percepción pinta un thriller donde cada detalle importa, y todo sugiere que aquello que parece un simple encuentro familiar podría desmoronarlo todo. Prepárate para descubrirlo el 10 de septiembre, cuando los seis episodios estén disponibles en Prime Video.