Susanna Griso planta cara a Ángel Cristo: "Qué me demande..."

'Espejo Público' ha vuelto a estar en el centro de todas las miradas. En la última emisión del programa de Antena 3, la periodista Susanna Griso ha protagonizado un momento de alta tensión al abordar públicamente la situación familiar de Sofía Cristo y su hermano Ángel Cristo Jr.. La conversación, que giraba en torno a las controvertidas declaraciones de Ángel y la historia familiar, terminó con Griso verbalizando algo que Sofía, hija de Bárbara Rey, había preferido no decir de manera directa.

El encuentro entre la presentadora y Sofía Cristo ha tenido lugar tras un episodio anterior en el que se generó un conflicto debido a la difusión de imágenes de Bárbara Rey y Juan Carlos I, que supuestamente fueron vendidas por Ángel Cristo Jr. a una revista holandesa con malas intenciones. Durante la conversación, Sofía admitió estar "profundamente afectada", revelando que su psicóloga le había alertado de su deterioro mental, causado en parte por los recientes comportamientos de su hermano.

Por otra parte, Sofía recordó cómo su hermano, en otras ocasiones, había defendido tanto a su madre como a ella en los medios de comunicación. Citó su participación en programas como el documental de Atresplayer y el espacio televisivo de Joaquín Sánchez, donde Ángel Cristo Jr. se había manifestado en contra de las acciones de su padre hacia Bárbara Rey, alabando el carácter de su madre. No obstante, Sofía expresó su "desconcierto por el cambio radical de actitud" de su hermano, quien ahora parece actuar como un crítico implacable de la familia.

En medio de la conversación, Susanna Griso lanzó una pregunta directa sobre la carrera de Ángel Cristo Jr., insinuando que siempre ha vivido de "contar los trapos sucios" de su entorno familiar. Esta afirmación fue respaldada por Gema López, quien también participaba en el programa, señalando la complejidad de la situación familiar. La colaboradora de 'Espejo Público' cuestionó a Sofía sobre si Ángel había mostrado comportamientos negativos desde su juventud, a lo que la DJ respondió afirmativamente, sugiriendo que su hermano había "replicado ciertos patrones negativos" de su padre. Fue en este punto donde Susanna Griso asumió el papel de portavoz de lo que muchos evitaban decir. "Te los digo yo, patrones de malos tratos", afirmó tajantemente la presentadora, refiriéndose a los presuntos comportamientos abusivos de Ángel. Ante la cautela de Sofía, quien no quería verbalizarlo para evitar posibles problemas legales, Griso desafió las consecuencias legales: "Que me demande, que me demande", insistió, dejando claro que no tenía miedo a posibles acciones judiciales.

Sofía, aliviada por no tener que cargar con la responsabilidad de esas palabras, respondió con un apoyo claro hacia la presentadora: "Con dos cojo***, Susanna". Este intercambio puso en evidencia las dificultades que ha enfrentado la familia de Bárbara Rey, marcada por la violencia doméstica y las complejas relaciones entre sus miembros. La conversación, además, abrió un espacio para que Sofía Cristo se sincerara sobre la "frustración" que siente respecto a la imposibilidad de denunciar los abusos que sufrió, debido a que los delitos han prescrito. La DJ explicó que su madre "nunca la dejó denunciar" a su hermano, lo que la dejó en una situación de desamparo ante la Justicia.