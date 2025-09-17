Telecinco apuesta por la “sabiduría de la multitud” en su nuevo concurso con Carlos Sobera

Mediaset comenzará a grabar esta semana ‘Los 200: uno contra la masa’, un nuevo concurso que llegará próximamente a Telecinco con Carlos Sobera al frente. El formato, producido junto a Brutal Media, plantea un reto singular: comprobar si un individuo es capaz de superar a la inteligencia colectiva de un grupo de 200 personas.

Se trata de la primera adaptación internacional del concurso británico Wisdom of the Crowd (BBC One). El programa se basa en la teoría formulada a principios del siglo XX por el científico Francis Galton, que demostró que el promedio de las respuestas de un grupo a una pregunta suele ser más preciso que la de un individuo.

En cada episodio, cuatro concursantes se medirán de forma individual contra “la masa” de 200 personas presentes en el plató. Todos deberán responder a preguntas numéricas, curiosas y divertidas. Si el concursante supera al promedio del público, se lleva un premio en metálico; en caso contrario, el dinero se acumula en un bote común que se repartirá entre los 200 al final de la temporada.

El formato mezcla competición y espectáculo: cada respuesta correcta puede otorgar 10.000 euros, mientras que quienes alcancen la gran final optarán a un lingote de oro valorado en 100.000 euros.

Creado por Magnum Productions, responsables del éxito internacional The 1% Club, el programa combina mecánica sencilla, agilidad y humor, con un espectacular plató que busca implicar también a los espectadores desde casa.