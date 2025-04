'Los vecinos de la casa de al lado' vive una expulsión disciplinaria

Hace unas semanas, os hemos contado en LA RAZÓN que Telecinco ha querido aprovechar los grandes resultados a nivel de audiencias y repercusión cosechados por programas como 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', Mediaset España apuesta por un nuevo proyecto de temática similar: 'Los vecinos de la casa de al lado'.

Este reality show, que está emitiendo actualmente en exclusiva en la plataforma Mitele Plus, cuenta en esta segunda edición con el presentador será Iban García (influencer) y, como no podía ser de otra manera, con "nuevos 'vecinos' que ya han iniciado una convivencia vigilada por cámaras en sus respectivos apartamentos".

Alba Rodríguez, expulsada del reality

Una de las caras más visibles de este nuevo contenido, y la primera concursante escogida, ha sido Alba Rodríguez. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones 8' se ha visto envuelta en una polémica que ha concluido con su salida del piso de 'Los vecinos de la casa de al lado'. De hecho, ha sido la organización quien ha decidido tomar esta drástica decisión y la ha expulsado disciplinariamente.

Según explica 'Tikitakas', "todo sucedió tras un protagonizar un fuerte desencuentro con su expareja Gerard, también concursante de la octava edición de 'La isla de las tentaciones'". Además, añade: "La dirección no está dispuesta a permitir que se pase ninguna línea roja en el reality por lo que se decidió poner fin a la estancia de la joven".

La exparticipante da sus explicaciones

Tras este hecho, Alba Rodríguez ha querido dar su versión de los hechos en una de las galas que se hacen en el plató. "Todo comenzó cuando mi exnovio piropeó a Lucía Sánchez, que se encontraba de visita en el reality", comentó. Además, hay que recordar que ella, ante esta situación, reaccionó de manera furiosa y a gritos: "¿También te la quieres f*llar?".

Posteriormente, apuntó: "No estoy orgullosa de mi comportamiento. Ya llegué a un punto en el que no era capaz de llegar a una cordialidad con él. Cada dos por tres era discutir por lo más mínimo. Eso, más las líneas rojas, con faltas rojas, con faltas de respeto, insultándole... Eso tampoco me hacía estar bien. Me sentía amargada dentro de la casa".

Por último, Alba Rodríguez concluye: "Me di cuenta de que realmente no podía continuar ahora en ningún tipo de programa porque no he pasado el duelo que necesitaba pasar con Gerard. Sanarme a mí misma, ir a terapia, olvidarme de los sentimientos hacia él... Desde que salí de 'La isla de las tentaciones' no hemos tenido ese contacto cero".